30-latek w ciężkim stanie w szpitalu. Lekarze podejrzewają błonicę

O błonicy zrobiło się w naszym kraju głośno po wykryciu pierwszego od lat przypadku choroby. Pierwszym pacjentem był 6-latek, który z rodzicami wrócił z wakacji na Zanzibarze. Główny Inspektorat Sanitarny wciąż poszukuje osób, które podróżowały tymi samymi samolotami i mogły mieć kontakt z chorym dzieckiem.

Olsztyn. Kolejny przypadek błonicy

Opisywany przez RMF FM kolejny pacjent to mieszkaniec Siedlec. Niedawno przyjechał do Olsztyna, gdzie gorzej się poczuł. Narzekał na silny ból nogi, a pogotowie zabrało go do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego sprzed jednego ze sklepów w mieście.

Lekarze udrożnili tętnicę udową 30-latka, ale jego stan i tak się pogarszał. Obecnie mężczyzna jest nieprzytomny i zaintubowany. Nie ma z nim kontaktu. Jak dowiedzieli się dziennikarze, w jego organizmie wykryto maczugowca błonicy. Pobrana próbka wciąż jest badana, medycy chcą ustalić jej toksyczność i dowiedzieć się, czy walczą z łagodną błonicą, czy z taką atakującą gardło i krtań.

Olsztyn. Szpital przygotowuje personel do walki z błonicą

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie pozyskał już kilkadziesiąt szczepionek na błonicę. Profilaktycznie zamierza zaszczepić m.in. swój personel. Prowadzony jest także wywiad środowiskowy, który ma ustalić ostatnie kontakty chorego 30-latka.



Błonica to groźna choroba zakaźna, którą można zarazić się przez kaszel, kichanie czy nawet tylko bliski kontakt z chorym. Powoduje miejscowy stan zapalny i w zależności od tego, gdzie się znajduje, może wywoływać uszkodzenia gardła, krtani, skóry, a także nerek, wątroby i serca.

Szczepienia na błonicę są w naszym kraju obowiązkowe od połowy lat 50. XX wieku. „Pełny cykl szczepień obejmuje 4 dawki podstawowe u dzieci do 1,5 roku oraz 3 dawki przypominające w 6, 14 i 19. roku życia. (...) Osobom dorosłym zaleca się wykonanie co 10 lat szczepienia przeciw błonicy pojedynczą dawką przypominającą w połączeniu ze szczepieniem przeciwko tężcowi i krztuścowi” – zaznacza GIS.

