Aktywiści w Zakopanem przenoszą żaby w wiaderkach. Po co to robią?

W poniedziałek 24 marca wieczorem żaby trawne rozpoczęły swoją wiosenną migrację do miejsc lęgowych. Należą do nich m.in. Ośrodek Czynnej Ochrony Płazów i Gadów na zakopiańskiej Jaszczurówce oraz tereny wzdłuż Potoku Olczyskiego. Sęk w tym, że ich trasę przecina ruchliwa droga z Zakopanego w kierunku Cyrhli i Morskiego Oka.

Zakopane. Żaby trawne rozpoczynają wędrówkę

– To wyjątkowa chwila w przyrodzie, ale i czas wzmożonej czujności dla kierowców. Przemieszczające się żaby są narażone na śmierć pod kołami, dlatego wolontariusze TPN każdego roku pomagają im bezpiecznie przedostać się na drugą stronę drogi, do stawu, aby mogły składać skrzek. Akcja pozwala na ochronę kolejnych pokoleń żab – tłumaczyła koordynatorka wolontariatu w Tatrzańskim Parku Narodowym Jolanta Sitarz-Wójcicka.

Przyrodnicy nie ograniczają się jednak do apeli o zmniejszenie prędkości i zachowanie ostrożności przez kierowców. Wzdłuż jezdni ustawiono barierę, która uniemożliwia żabom wejście na asfalt. Dodatkowo wolontariusze kilka razy dziennie zbierają płazy do wiaderek i przenoszą je na drugą stronę drogi.

Wędrówki żab. Wolontariusz opowiada o zmianie nastawienia

Jeden z kilkunastu aktywistów w rozmowie z tvn24.pl przyznał, że jeszcze przed kilkoma laty na podobne akcje patrzył z przymrużeniem oka. Obecnie jednak sam zaangażował się w pomoc dzikim zwierzętom i zwalnia się z pracy, by pomóc żabom w ich najważniejszej wędrówce.

– Bardziej zainteresowałem się tatrzańską przyrodą i stwierdziłem, że należy chronić jak największą liczbę gatunków, w tym żaby. Droga przecina ich naturalny teren migracji i niestety giną pod kołami samochodów. W tym roku bardzo zależało mi, żeby właśnie wziąć udział w tej akcji – przyznał Szymon Szwajda.

Żaby trawne składają nawet do 4,5 tys. jaj, jednak ostatecznie niewielka ilość kijanek przeżywa i dorasta. Cykl życia tych płazów sięga do ośmiu lat. Akcja przenoszenia zwierząt potrwa zaledwie kilka dni. Po tym czasie zakończy się bowiem masowa migracja do miejsc lęgowych w postaci płytkich, szybko nagrzewających się zbiorników wodnych.

