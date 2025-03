W Gdańsku nie kupisz już alkoholu w nocy. Radny PiS drwi: Witam nowych strażników trzeźwości

W Gdańsku radni przegłosowali w czwartek 27 marca trzy uchwały utrudniające zakup alkoholu. Debata nad uchwałami była gorąca. Wiceprezydent Gdańska Monika Chabior tłumaczyła, że apelowali o to sami mieszkańcy. Katarzyna Czerniewska z klubu Wszystko dla Gdańska wyjaśniała, że celem jest ograniczenie aktów wandalizmu i chuligaństwa oraz podwyższenie poczucia bezpieczeństwa, a jej kolega Maximilian Kieturakis dodał, że „to nie działanie represyjne, ale prewencyjne”.

– Witam nowych strażników trzeźwości – ironizował Tomasz Rakowski z PiS. Zwrócił uwagę, że kilka rad dzielnic nie chciało wprowadzać ustaw, które będą obowiązywać na terenie całego miasta. Polityk dodał też, że „przedsiębiorcy liczą straty”. Raczkowski podkreślił również, że 75 metrów w przypadku szkół nie zniechęci do pójścia po alkohol. – To, co proponujecie, to nie jest polityka trzeźwości, tylko biurokratyczna farsa – zakończył polityk. Jan Perucki z KO wyjaśniał, że chodzi o „walkę z patologią”.

Zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 w Gdańsku. „Dziwię się, jak w ogóle można tego nie poprzeć”

– Dziwię się, jak w ogóle można nie poprzeć tych ustaw – oceniła jego partyjna koleżanka Anna Golędzinowska. Ostatecznie za głosowało 26 radnych, a siedmiu z Prawa i Sprawiedliwości się wstrzymało. Nikt nie był przeciw. Ustawy dotyczą zakazu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od 22.00 do 6.00, z wyłączeniem strefy zastrzeżonej na terenie Portu Lotniczego Gdańsk. Przepis będzie obowiązywał od 1 września.

Druga uchwała dotyczy ustanowienia odległości punktów sprzedaży alkoholu od m.in. szkół, ośrodków leczenia uzależnień czy domów pomocy społecznej. Będzie obowiązywała od 1 stycznia 2026 r. Ostatnia z uchwał dotyczy z kolei maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż różnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gdańska. Ta uchwała wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Tragiczny finał domówki. Śmierć mężczyzn po brutalnym pobiciuCzytaj też:

Brak zakazu reklamy piwa? Ministerstwo Zdrowia kapituluje