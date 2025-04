Kinga Duda z imponującym awansem. Jej zarobki przewyższają pensję ojca

Choć córka głowy państwa rzadko pojawia się publicznie, a o jej życiu prywatnym wiadomo niewiele, jedno jest pewne — w zawodzie prawnika odnosi wymierny sukces.

Kinga Duda dostala awans. Zarabia wiecej niż Andrzej Duda

Kinga Duda pracuje w kancelarii Rymarz Zdort Maruta, która należy do grona największych i najbardziej wpływowych kancelarii w Polsce. Jest członkiem zespołu postępowań sądowych i arbitrażowych. Z informacji, do których dotarł Onet, wynika, że kilka dni temu została awansowana na stanowisko senior associate, czyli starszego prawnika.

W strukturze kancelarii to prestiżowa i odpowiedzialna funkcja. Zwykle piastują ją osoby z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym, bardzo dobrą znajomością języka obcego — szczególnie w zakresie prawniczego słownictwa — oraz specjalistyczną wiedzą w wybranej dziedzinie prawa.

Prawniczka z technologiczną specjalizacją

Opis Kingi Dudy na stronie kancelarii Rymarz Zdort Maruta nie pozostawia wątpliwości co do zakresu jej kompetencji i specjalizacji:

„Specjalizuje się w postępowaniach arbitrażowych oraz sądowych z dziedziny prawa cywilnego oraz wynikających z realizacji projektów technologicznych. Wspiera także klientów w negocjowaniu i przygotowywaniu kontraktów technologicznych, a także w ramach doradztwa przedprocesowego oraz wsparcia prawnego w zarządzaniu kontraktami technologicznymi na etapie ich realizacji oraz kończenia współpracy”.

To wyjątkowo aktualna i rozwijająca się gałąź prawa, której znaczenie rośnie wraz z cyfryzacją sektora publicznego i prywatnego. Dzięki temu Kinga Duda porusza się w obszarze wysokospecjalistycznych usług prawnych, które mają kluczowe znaczenie dla firm wdrażających nowe rozwiązania technologiczne.

Z Krakowa do Waszyngtonu i Londynu

Kinga Duda ścieżkę zawodową rozpoczęła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednym z najbardziej prestiżowych kierunków w kraju. Po uzyskaniu tytułu magistra prawa w 2019 roku poszerzyła swoje kompetencje, kończąc szkołę prawa na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie.

Wówczas rozpoczęła pracę jako młodszy prawnik w kancelarii Maruta Wachta. Jednak jej ambicje sięgały dalej — zdecydowała się na wyjazd do Wielkiej Brytanii, gdzie odbyła trzymiesięczny staż w renomowanej międzynarodowej kancelarii prawniczej w Londynie. Jak się później okazało, współpraca została przedłużona o kilka kolejnych miesięcy, co było dowodem na to, że doceniono jej zaangażowanie i kompetencje.

Aplikacja adwokacka i zdany egzamin

Po powrocie z Wielkiej Brytanii Kinga Duda rozpoczęła aplikację adwokacką, która trwała trzy lata. W kwietniu 2024 roku przystąpiła do egzaminu adwokackiego i zakończyła go z pozytywnym wynikiem. Tym samym spełniła wszystkie formalne wymagania, by rozpocząć samodzielną praktykę w zawodzie. Po złożeniu ślubowania została wpisana na listę adwokatów.

Czytaj też:

Politycy o decyzji Andrzeja Dudy ws. tabletki "dzień po". Cisza po stronie opozycjiCzytaj też:

Konflikt między Rusin a Stanowskim przybiera na sile. „Prawdziwymi dziennikarzami nie są propagandziści”