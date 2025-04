Przeciętne wynagrodzenia w polskich miastach. Stolica nie rządzi

Wysokość pensji w Polsce zależy nie tylko od branży, ale też od miejsca zamieszkania. Różnice między najlepiej a najsłabiej płacącymi miastami sięgają nawet kilku tysięcy złotych, co pokazuje, jak duży wpływ na zarobki ma lokalny rynek pracy. Więcej o zarobkach w polskich miastach napisał portal infotuba.pl.

Różnice w zarobkach pomiędzy polskimi miastami

Wynagrodzenia w polskich miastach wojewódzkich wyraźnie się różnią, co dobrze odzwierciedla lokalne warunki gospodarcze i strukturę rynku pracy. W grudniu 2024 r. najwyższe przeciętne pensje brutto odnotowano w Krakowie (10 678,90 zł), Gdańsku (10 640,10 zł) i Warszawie (10 456,10 zł). To miasta, w których mocno rozwinięte są branże IT, finanse, przemysł paliwowy i nowoczesne usługi dla biznesu.

Wysokie wynagrodzenia oferują również Katowice (9 522,50 zł), Wrocław (9 433,00 zł) i Poznań (9 411,70 zł). W tych ośrodkach liczy się przede wszystkim przemysł, usługi oraz inwestycje zagraniczne. Stabilny rozwój sektora nowoczesnych technologii oraz dynamiczny rynek usług sprzyjają utrzymywaniu konkurencyjnych płac.

Po drugiej stronie tabeli znajdują się miasta o niższych wynagrodzeniach. W Kielcach (7 365,30 zł), Białymstoku (7 139,20 zł) i Gorzowie Wielkopolskim (7 086,10 zł) średnie pensje pozostają poniżej krajowej średniej, która w grudniu 2024 r. wyniosła 8 821 zł brutto. Mniejsza obecność dużych firm, ograniczone inwestycje i przewaga sektorów niskopłatnych to główne przyczyny tej sytuacji.

Te regionalne dysproporcje pokazują, jak ważne są inwestycje w edukację, infrastrukturę i nowe miejsca pracy w mniej uprzemysłowionych regionach. Wyrównywanie różnic w poziomie wynagrodzeń może poprawić jakość życia mieszkańców i wzmocnić gospodarkę na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym. Więcej o miastach wojewódzkich i branżach, które angażują w nich największą ilość pracowników przeczytasz w osobnym artykule.