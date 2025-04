Ojcowie nie chcą korzystać z urlopu rodzicielskiego. Winna jest matematyka

Przez ponad ostatnich 30 lat znacząco zmieniło się postrzeganie roli poszczególnych rodziców w wychowaniu dzieci, a wraz z kształtowaniem się nowego wizerunku ojca pojawiły się także znaczące zmiany w prawie.

Przez wiele lat uprawnienia do wszelkiego rodzaju urlopów związanych z narodzeniem się dziecka przysługiwały niemal wyłącznie kobietom. Obecnie mężczyźni mają już prawo do urlopów „tacierzyńskich”, rodzicielskich, ojcowskich, opiekuńczych i okolicznościowych. Tylko czy z nich korzystają?

Tacierzyński jest, ale w Polsce słabo wykorzystywany

Prawo zostało znowelizowane w dobrym kierunku w 2002 roku. Wtedy wprowadzono przepis, który pozwala ojcu dziecka na korzystanie z urlopu macierzyńskiego w momencie, gdy matka po 14 tygodniach wykorzystanego urlopu macierzyńskiego rezygnuje z pozostałej jego części. To tzw. urlop „tacierzyński”.

Z danych ZUS wynika, że w 2024 roku 41 900 ojców w całej Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego (tacierzyńskiego). To ponad dwa razy więcej niż w 2023 roku (19 000) i jedenaście razy więcej niż w 2022 roku (3 700), ale to wciąż mało popularna wśród mężczyzn opcja. Zdecydowało się na nią zaledwie 4 proc. uprawnionych tatusiów.

Mężczyźni umieją policzyć co się bardziej opłaca

Dlaczego tacierzyński to najmniej chętnie wybierany urlop? Winna jest matematyka i ekonomia. Wysokość świadczenia podczas urlopu rodzicielskiego wynosi 70 proc. podstawy pensji.

– Nawet jeśli jest to tylko dziewięć tygodni, to może to być znaczące uszczuplenie budżetu gospodarstwa domowego, a w związku z tym, że mężczyźni statystycznie zarabiają więcej od kobiet, może powodować pewne problemy finansowe – tłumaczył dr Łukasz Jasiński, ekonomista z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Polskim Radiu. – Poza tym nawet okres kilku tygodni znajdowania się poza rynkiem pracy może wpłynąć w jakiś sposób na dalszą karierę mężczyzn – dodaje.