Bezsenność Polaków kosztuje. Gospodarka traci miliardy przez zmęczonych pracowników

41,4 proc. Polaków nie jest zadowolonych z jakości swojego snu – pisze piątkowa „Rzeczpospolita” powołując się na badanie przeprowadzone przez UCE Research i platformę psychoterapii ePsycholodzy.pl. Podobne wyniki oscylujące między 40 a 50 proc. utrzymują się od lat.

Polacy wskazują kilka głównych powodów problemów ze snem

Psycholog Michał Murgrabia, prezes platformy ePsycholodzy.pl, cytowany przez dziennik zauważa, że źródła stresu są zróżnicowane i mogą pochodzić od presji zawodowej, od sytuacji rodzinnej, czy nawet od ogólnego poczucia przeciążenia obowiązkami i braku czas na odpoczynek. – Chroniczne napięcie utrudnia zasypianie, powoduje częstsze wybudzenia i sprawia, że sen nie pełni funkcji regeneracyjnej – tłumaczy psycholog.

Badani jako główne powody swoich problemów z zasypianiem wskazują stres, gonitwę czy nadużywanie telefonów. Licznie wymieniane są także obawy o przyszłość, na które wskazuje co trzeci ankietowany. – To bardzo czytelny sygnał społeczny. Żyjemy w czasie niepewności gospodarczej, geopolitycznej, klimatycznej i to odciska piętno na naszym poczuciu bezpieczeństwa – komentuje Murgrabia.

Niezauważalny nie jest także wątek nadużywania telefonów. – Nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych to narastający problem cywilizacyjny, który będzie się pogłębiał wraz z coraz powszechniejszym dostępem do smartfonów i pracy zdalnej – mówi „Rzeczpospolitej” dr Kinga Stopczyńska z katedry marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Gospodarka traci około 8 mld złotych na niewyspanych pracownikach

To zresztą niejedyne przywoływane przez „Rzeczpospolitą” badanie, które wskazuje na ogromny problem wynikający z bezsenności. Inne wskazuje, że niewystarczająca ilość snu zwiększa ryzyko śmiertelności nawet o 13 proc.

Platforma ePsycholodzy.pl szacuje, że ze względu na bezsenność Polaków straty dla naszej gospodarki wynoszą około 8 mld złotych rocznie. Co więcej, wyliczenia te nie obejmują ani kosztów zastąpienia pracowników, w tym procesów rekrutacyjnych, ani też utraconych korzyści związanych z odejściem klientów.

