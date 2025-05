Magdalena Ogórek wyrzuciła gościa z programu. „Dowiodła, że jest marną propagandzistką”

Magdalena Ogórek w piątek 2 maja wieczorem prowadziła program „Polska Wybiera”. Do telewizji wPolsce24 Braci Karnowskich zaprosiła czterech gości. Jednym z nich był Piotr Szumlewicz, który krytykował dziennikarkę, gdy ta pracowała dla Telewizji Polskie za rządów PiS.

Ogórek wyrzuciła z programu Szumlewicza

— Piotr Szumlewicz mógł odmówić, skoro tak bardzo darzy mnie ogromną nienawiścią. Mam nadzieję, że będzie miał resztę honoru i opuści nasze studio, bo w tej telewizji na hejt miejsca nie ma – powiedziała w trakcie programu Ogórek. Dodała, że publicystę zaprosili wydawcy jej programu, a nie ona sama.

Zanim wyszedł, Szumlewicz wypomniał jeszcze Ogórek, że startowała w wyborach prezydenckich z poparciem Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Leszka Millera. – Panie Piotrze, ma pan resztę honoru, opuści pan studio – odpowiadała dziennikarka.

— Wszystkiego dobrego, oby dalej pani tego szamba nie wylewała i to jest właśnie ten poziom w pani programie — podsumował Szumlewicz. — Tam są drzwi, dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie, wygłosi pan tobie to już za drzwiami – zakończyła Ogórek.

Szumlewicz o Ogórek: Marna propagandzistka

Publicysta do nieprzyjemnego incydentu odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Magdalena Ogórek kiedyś kompromitowała media publiczne, dziś kompromituje media prywatne. Zaprosiła mnie do telewizji wPolsce24 tylko po to, aby po chwili wyrzucić mnie z programu. W studiu zostawiła wyłącznie ludzi, którzy jej przytakiwali. Pokaz tępej propagandy na żywo” – pisał na X.

„Pytacie po co przyjmuję zaproszenia od pseudo-dziennikarek takich jak Ogórek. Robię to, bo debata publiczna polega też na rozmowie z ludźmi, których nie cenimy, a na wizji możemy obnażyć ich braki. Wczoraj Ogórek dowiodła, że jest marną i do tego nieprofesjonalną propagandzistką” – dodawał kilka godzin później.

Sama Ogórek jako komentarz zamieściła na X nagranie fragmentu programu. Widzimy na nim, jak wyrzuca ze studia nieprzychylnego publicystę.

twitterCzytaj też:

Ogórek odcina się od Jakimowicza. „Marzę, żeby przestano mnie pytać”Czytaj też:

Szumlewicz wezwał Stanowskiego, żeby go poparł. Stanowski: Popieram