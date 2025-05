Pani Zuzia próbuje odczarować matmę: Pierwszy rok w szkole jest stracony

Jeżeli dzieci nie są wybitne w przedmiotach szkolnych, to nie znaczy, że nie mają wybitnych postaw społecznych, wybitnej wrażliwości – o systemowych problemach z nauczaniem matematyki (i nie tylko) w podcaście „Wprost Przeciwnie” mówiła dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska. Ekspertka, w sieci znana jako „Pani Zuzia”, jest doktorem nauk społecznych. Zajmuje się edukacją matematyczną najmłodszych i wspomaganiem zadatków uzdolnień matematycznych u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Gościni podcastu zwróciła uwagę, jak inaczej mogłaby wyglądać edukacja szkolna, gdyby „szkoła” mówiła: „Matematyka kuleje, ale wie pani co, Franek ma niesamowity dar, świetnie radzi sobie w sytuacjach, kiedy jest konflikt w klasie. Wychodzi i jak nikt potrafi znaleźć sposób na pogodzenie zwaśnionych stron. To jest jego niesamowita wartość, to trzeba w nim pielęgnować i to jest nasze wspólne zadanie”.

Paulina socha-Jakubowska, „Wprost": Zajmujesz się matematyką, ale w takim konkretnym wymiarze, edukujesz, jak zarażać nią dzieci. Co robić, by nie była zohydzanym przedmiotem. Zuzanna Jastrzębska-Krajewska: Jak nie wywołać traumy, a właściwie co zrobić, żeby dorośli podeszli świadomie do edukacji matematycznej, bo same dzieci mają ogromną miłość do logicznego myślenia, do zadawania pytań, mają ogromną ciekawość. To my-dorośli bardzo często projektujemy to, że dzieci z czasem matematyki nie lubią. Dlatego robię wszystko, oczywiście w zakresie tego, co wiem i czego doświadczam jako praktyk, żeby dzieci nie „znielubiły" matematyki przez nas, dorosłych. (…) Jestem wychowanką mentorki, wielkiego autorytetu w zakresie edukacji matematycznej, pani profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Uczestniczyłam w jej badaniach o zadatkach uzdolnień matematycznych. 3/4 dzieci kończących przedszkole ma zadatki do nauk ścisłych, w tym pierwsze, które nam się pokazują, to właśnie cechy (sprzyjające – red.) do nauki matematyki. Później pani profesor zrobiła raport dla Najwyższej Izby Kontroli w zakresie matury z matematyki. Raport pokazywał, że problem jest w klasach 1-3. Tam narastają trudności w uczeniu matematyki.