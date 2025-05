Zimni ogrodnicy nadciągają. IMGW ostrzega przed mrozem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował ostrzeżenia przed przymrozkami, które mają wystąpić w nocy z poniedziałku na wtorek, 13–14 maja. To klasyczny scenariusz tzw. zimnych ogrodników i zimnej Zośki – zjawiska dobrze znanego polskim rolnikom i ogrodnikom.

Zimni ogrodnicy 2025. IMGW wydało alerty dla kilku województw

Zimni ogrodnicy to potoczna nazwa meteorologicznego zjawiska charakterystycznego dla połowy maja, kiedy dochodzi do gwałtownego ochłodzenia po cieplejszym okresie wiosennym. Przymrozki przypisywane są świętym: Pankracemu (12 maja), Serwacemu (13 maja) i Bonifacemu (14 maja), a dzień po nich – 15 maja – to tzw. zimna Zośka. W ludowej tradycji ten czas zawsze wiązał się z niebezpieczeństwem dla upraw i młodych roślin.

Nadchodząca noc przyniesie więc spadki temperatur, które mogą wyrządzić poważne szkody w ogrodach, sadach i na polach.

Zimni ogrodnicy to zjawisko, które pojawia się w Polsce regularnie. Jak przypominają synoptycy, rekordowe spadki temperatury w maju notowano już wcześniej. 5 maja 2011 roku w Białymstoku termometry pokazały -4,8°C, a 14 maja 1996 roku w Lesku przy gruncie zanotowano aż -6,5°C. To potwierdza, że majowe przymrozki są groźnym, ale dobrze znanym elementem naszego klimatu umiarkowanego.

Nowy alert IMGW. Cały kraj w żółtej strefie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym spadkiem temperatury, który może sięgnąć -2°C, a przy gruncie nawet -5°C. W związku z tym wydano żółte alerty pierwszego stopnia dla aż 15 województw:

zachodniopomorskiego,



pomorskiego,



warmińsko-mazurskiego,



części podlaskiego (wschód i północny wschód),



większości mazowieckiego (z wyłączeniem wschodu),



kujawsko-pomorskiego,



wielkopolskiego,



lubuskiego,



dolnośląskiego,



opolskiego,



łódzkiego,



śląskiego,



świętokrzyskiego,



małopolskiego,



większości podkarpackiego (bez części północno-wschodniej).



„Alerty wejdą w życie o godz. 22:00 i utrzymają się do wtorku, do godz. 7:00” – poinformowało IMGW. Według instytutu tylko województwo lubelskie oraz część podlaskiego, mazowieckiego i podkarpackiego pozostaną wolne od zagrożenia.

Nocne mrozy już dały się we znaki

Zimna noc z niedzieli na poniedziałek była przedsmakiem tego, co czeka nas dzisiejszej nocy. Najniższą temperaturę odnotowano w Lęborku – tam termometry pokazały -2,4°C. Jeszcze bardziej niepokojące były pomiary przygruntowe – w Łebie, Białymstoku i Łodzi temperatura spadła aż do -5°C. Te dane potwierdzają, że aktualne ostrzeżenia są w pełni uzasadnione.

Zagrożenie dla ogrodników i rolników

Przymrozki w połowie maja są niebezpieczne nie tylko dla właścicieli przydomowych ogródków, ale przede wszystkim dla producentów żywności. Zimne noce mogą uszkodzić kwitnące sady, młode warzywa i rośliny ozdobne. Wrażliwe gatunki, takie jak pomidory, ogórki, papryka czy dynie, są szczególnie narażone na uszkodzenia.

Podobnie w przypadku kwitnących drzew owocowych – nawet krótki spadek temperatury poniżej zera może skutkować utratą plonów.

Jak się chronić przed przymrozkami?

Eksperci radzą, aby zabezpieczyć szczególnie wrażliwe rośliny przed mrozem. Warto wykorzystać agrowłókninę, słomę lub folię ogrodniczą, które skutecznie chronią przed spadkiem temperatury. W przypadku roślin doniczkowych najlepiej przenieść je na noc do cieplejszych pomieszczeń. Dodatkowo podlewanie roślin wieczorem może pomóc utrzymać nieco wyższą temperaturę w glebie, co także zmniejsza ryzyko uszkodzeń.

