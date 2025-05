Wybory 2025. W jakich godzinach można głosować?

Zanim jednak postawimy krzyżyk na karcie do głosowania, warto dokładnie zapoznać się z procedurami, zasadami i wyjątkami, jakie obowiązują podczas tegorocznych wyborów.

Wybory 2025: do której godziny można głosować? Podajemy szczegóły

Głosowanie w wyborach prezydenckich 2025 odbędzie się w godzinach od 7:00 do 21:00. To oznacza, że każdy wyborca ma dokładnie 14 godzin na oddanie ważnego głosu. Jednak warto pamiętać, że po godzinie 21:00 drzwi do lokali wyborczych zostaną zamknięte. Co nie znaczy, że wszyscy stracą wtedy możliwość głosowania.

Jeśli ktoś przybędzie do lokalu wyborczego tuż przed 21:00 i znajdzie się już w kolejce, będzie miał prawo do głosowania nawet po upływie wyznaczonego czasu. W takiej sytuacji komisja wyborcza ma obowiązek wydać kartę do głosowania i umożliwić oddanie głosu. Natomiast osoby, które pojawią się przed komisją dopiero po 21:00 i nie będą już w kolejce, nie zostaną dopuszczone do udziału w głosowaniu.

Kiedy cisza wyborcza i czy głosowanie może zostać przedłużone?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, cisza wyborcza rozpoczyna się o północy z piątku 16 maja na sobotę 17 maja i potrwa aż do zakończenia głosowania. W tym czasie zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej, publikowanie sondaży oraz wszelkie działania mogące wpływać na decyzje wyborców.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których Państwowa Komisja Wyborcza może zdecydować o przedłużeniu głosowania w wybranych lokalach. Takie przypadki są rzadkie, ale dopuszczalne w razie zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności.

Przesłanki do wydłużenia głosowania to zalanie lokalu wyborczego, powódź, katastrofa komunikacyjna lub budowlana, a także konieczność dodrukowania kart do głosowania. Innymi słowy – jeśli wydarzy się coś, co realnie uniemożliwi komisji pracę lub wyborcom dotarcie do lokalu, PKW może wydłużyć czas oddawania głosów w konkretnym miejscu.

Jak prawidłowo zagłosować?

Proces oddawania głosu nie jest skomplikowany, jednak wymaga zachowania precyzji i uważności. Na początku należy potwierdzić swoją tożsamość przy wejściu do lokalu wyborczego. Można to zrobić przy pomocy dokumentu tożsamości ze zdjęciem – dowodu osobistego, paszportu, elektronicznego dowodu w aplikacji mObywatel.

Po weryfikacji należy podpisać się na liście wyborców, a następnie odebrać kartę do głosowania. Na niej znajdziemy nazwiska kandydatów ułożone w porządku alfabetycznym. Trzeba koniecznie upewnić się, czy karta posiada pieczęć obwodowej komisji wyborczej – brak pieczęci unieważni głos. W razie jej braku należy natychmiast poinformować członków komisji.

Tylko znak „X” daje ci pewność

Wybierając kandydata, należy pamiętać o najważniejszej zasadzie: „liczy się wyłącznie znak ‘X’!”. Aby głos był ważny, należy postawić dwie przecinające się linie – czyli znak „X” – w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata.

Nie wolno rysować kółek, kresek, serduszek ani dopisywać komentarzy – takie działania mogą skutkować unieważnieniem głosu. Nawet silne emocje nie powinny skłaniać do zamalowywania kratki – liczy się precyzyjny znak „X” w odpowiednim miejscu. Dodatkowe rysunki nie wpływają na ważność głosu, o ile tylko właściwy krzyżyk znajduje się w jednej kratce.

Po zaznaczeniu wyboru kartę do głosowania należy wrzucić do urny. To ostatni krok w procedurze, ale również bardzo ważny – niewrzucona karta nie zostanie policzona.

Kiedy głos jest nieważny?

Głos oddany w nieprawidłowy sposób nie zostanie uznany. Do sytuacji powodujących unieważnienie głosu należą: zaznaczenie więcej niż jednego kandydata, użycie innego symbolu niż „X”, brak przecięcia się linii, pozostawienie pustej kratki, brak pieczęci komisji na karcie oraz postawienie znaku „X” poza kratką.

W razie wątpliwości warto zajrzeć na dół karty – na jej dole jest instrukcja głosowania – zawsze ją przeczytaj, zanim oddasz głos.

