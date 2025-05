Wybory 2025. Jak oddać ważny głos? Instrukcja krok po kroku

Choć procedura głosowania wydaje się prosta, każdego roku część głosów jest uznawana za nieważne z powodu błędów formalnych. Dlatego warto przypomnieć, jak postępować, by oddany przez nas głos został uznany za ważny w wyborach 18 maja.

Godziny otwarcia lokali wyborczych

Pierwszym krokiem jest ustalenie daty i godzin wyborów. W Polsce wybory najczęściej odbywają się w niedzielę i trwają od godziny 7:00 do 21:00. Tak będzie również tym razem. W tym czasie wyborcy mogą udać się do swojego lokalu wyborczego. Po godzinie 21:00 lokale zostają zamknięte, a głosy od osób, które nie zdążyły zagłosować, nie będą już przyjmowane – nawet jeśli znajdowały się w kolejce.

Jeśl jednak ktoś przybędzie do lokalu wyborczego tuż przed 21:00 i znajdzie się już w kolejce, będzie miał prawo do głosowania nawet po upływie wyznaczonego czasu.

W takiej sytuacji komisja wyborcza ma obowiązek wydać kartę do głosowania i umożliwić oddanie głosu. Natomiast osoby, które pojawią się przed komisją dopiero po 21:00 i nie będą już w kolejce, nie zostaną dopuszczone do udziału w głosowaniu

Jak sprawdzić, gdzie głosować

Kolejnym krokiem jest ustalenie, gdzie należy oddać głos. Informacja o przypisanym lokalu wyborczym powinna być dostarczona przez urząd gminy, ale można ją także znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej lub uzyskać telefonicznie w urzędzie miasta bądź gminy.

Osoby przebywające w dniu głosowania poza miejscem stałego zameldowania mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w innej gminie lub pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek taki trzeba złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem – najczęściej do pięciu dni przed wyborami.

Dokumenty potrzebne do głosowania

W dniu głosowania należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Może to być dowód osobisty, paszport lub aplikacja mObywatel. Dokument ten będzie potrzebny, aby członek komisji mógł potwierdzić tożsamość wyborcy i wydać mu kartę do głosowania.

Po weryfikacji tożsamości komisja wyborcza wręcza kartę do głosowania. Przed przystąpieniem do głosowania warto upewnić się, że karta została opatrzona pieczęcią obwodowej komisji wyborczej. Brak pieczątki może skutkować uznaniem głosu za nieważny. Karta powinna zawierać także czytelną instrukcję, a w razie jej braku wyborca ma prawo poprosić o wyjaśnienie zasad przez członka komisji.

Jak prawidłowo zaznaczyć swój wybór?

Następnie wyborca udaje się do kabiny, gdzie w tajemnicy oddaje głos. Należy zaznaczyć znak „X” – czyli dwie przecinające się linie – w kratce przy nazwisku jednego z trzynastu kandydatów na liście wyborczej.

Zaznaczenie więcej niż jednej kratki lub brak znaku „X” w jakiejkolwiek kratce skutkuje unieważnieniem głosu. Nie należy również dopisywać niczego na karcie ani zaznaczać jej w żaden inny sposób. Nazwiska kandydatów będą podane w kolejności alfabetycznej.

Co zrobić z wypełnioną kartą do głosowania?

Po dokonaniu wyboru kartę należy złożyć i wrzucić do przeznaczonej na to urny wyborczej. Jeżeli karta zostanie przypadkowo uszkodzona lub głosujący pomyli się przy zaznaczaniu wyboru, przed wrzuceniem jej do urny można poprosić członka komisji o wydanie nowej.

W takiej sytuacji uszkodzoną kartę trzeba zwrócić, a komisja odnotuje fakt jej wymiany. Każdy wyborca ma prawo do wymiany karty tylko jeden raz.

Kiedy głos zostaje uznany za nieważny?

Po wrzuceniu karty do urny procedura głosowania jest zakończona. Należy pamiętać, że błąd, taki jak zaznaczenie dwóch kandydatów czy brak znaku „X” w odpowiednim miejscu, skutkuje nieważnością głosu.

