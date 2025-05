Co należy zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Lista nie jest długa

Pierwsza tura wyborów prezydenckich już w najbliższą niedzielę, 18 maja. Na dwa dni przed otwarciem lokali wyborczych przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej postanowili przypomnieć na specjalnej konferencji prasowej, co należy zabrać ze sobą na głosowanie. Choć lista jest bardzo krótka, to pamiętanie o jednej rzeczy jest kluczowe, aby w ogóle móc zagłosować.

Takie dokumenty można zabrać na wybory. Warunek jest jeden

Najważniejszą rzeczą, jaką należy ze sobą zabrać, jest dokument ze zdjęciem lub telefon komórkowy z zainstalowaną i uwierzytelnioną aplikacją mObywatel.

Jeżeli chodzi o sam dokument, który będzie trzeba przedstawić w komisji, to wytyczne są bardzo proste: musi on zawierać zdjęcie i umożliwiać ustalenie tożsamości głosującego. – Komisja ma obowiązek sprawdzić tożsamość głosującego. Może to zrobić na podstawie dowodu osobistego lub każdego innego dokumentu ze zdjęciem pod warunkiem, że ustalenie takiej tożsamości na jego podstawie nie budzi wątpliwości – mówił na konferencji prasowej Rafał Tkacz, sekretarz PKW.

Wybór tego, jaki dokument przedstawimy w komisji, jest dosyć szeroki. – Wyborca może okazać komisji, oprócz oczywiście dowodu osobistego, dowolny dokument ze zdjęciem: paszport, prawo jazdy, legitymacje studencką – wymieniono.

W tym miejsce Państwowa Komisja Wyborcza zdementowała plotki, jakoby głosowanie z samą aplikacją było niemożliwe. – Różnica będzie polegała tylko na tym, w stosunku do poprzednich wyborów, że członek komisji będzie miał obowiązek zweryfikować „mWyborcę”, tak samo jak weryfikuje na podstawie tradycyjnego dokumentu tożsamości – tłumaczył sekretarz PKW.

Czy trzeba zabierać własny długopis na wybory? Odpowiedź jest prosta

Państwowa Komisja Wyborcza odpowiedziała także na pytania o to, czy należy zabierać ze sobą długopis na wybory. – Jeżeli ktoś sobie tego życzy, może wziąć własny długopis – powiedział Rafał Tkacz.

– Długopisy oczywiście będą wyłożone też w lokalach obwodowych komisji wyborczych, w tych miejscach przeznaczonych do tajnego głosowania, ale jeżeli ktoś sobie życzy wziąć własny, to oczywiście nie ma takiej przeszkody – wytłumaczono.

Czytaj też:

Dlaczego karty do głosowania mają ucięty róg? Odpowiedź jest prostaCzytaj też:

To grozi za zabranie karty do głosowania. Kary są dotkliwe