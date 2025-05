Tragedia na A1, która poruszyła Polskę. Jest przełom w sprawie Sebastiana M.

Zatrzymania dokonano we współpracy z polskimi służbami. Jak podano, w najbliższym czasie Sebastian M. zostanie przetransportowany do Polski, gdzie trafi do dyspozycji prokuratury. Oświadczenie w tej sprawie opublikowano na platformie X.

twitter

Więcej informacji wkrótce.

Czytaj też:

Sebastian M. przerwał milczenie ws. wypadku na A1. Pierwszy raz publicznie zabrał głosCzytaj też:

Romanowski uniknie sądu w Polsce? Z Węgier płyną nowe informacje