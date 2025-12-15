Kolęda 2025. Ile dać do koperty? Znany ksiądz rozwiewa wątpliwości

Wizyta duszpasterska, popularnie nazywana kolędą, co roku wywołuje żywe dyskusje wśród parafian. Najwięcej emocji budzi kwestia pieniędzy przekazywanych księżom. Jedni traktują je jako dobrowolną ofiarę, inni spotykają się z jasno określonymi stawkami, które potrafią zaskoczyć wysokością.

Kolęda 2025. Ile dać do koperty? Ile dać księdzu po kolędzie?

W ubiegłym roku szerokim echem odbiła się sytuacja w jednej z parafii w Narwi, gdzie proboszcz zaproponował konkretne kwoty: 500 zł od rodziny i 250 zł od osoby samotnej. Po krytyce zaznaczył jednak, że osoby w gorszej sytuacji finansowej mogą wpłacić mniejszą sumę.

W związku z podobnymi kontrowersjami pojawia się pytanie, ile faktycznie „wypada” dać księdzu po kolędzie. Głos w tej sprawie zabrał proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Warszawie, ks. Bogdan Bartołd. Duchowny podkreślił, że ofiara składana przez wiernych podczas kolędy jest całkowicie dobrowolna i nikt nie powinien czuć się do niej zobligowany.

Z kolei ks. Rafał Główczyński w jednym ze swoich filmów opowiedział, że „podczas jednego dnia kolędowania otrzymał od pięciu rodzin koperty z różnymi kwotami: w dwóch znalazł po 50 zł, w trzech po 100 zł, co łącznie dało 400 zł”. – Zdarza się, że ktoś daje mniej – 30 zł, 10 zł, a czasem w ogóle nie przekazuje żadnej ofiary. To nie jest obowiązek – podkreślał popularny duchowny w jednym z filmików zamieszczonych w sieci.

Kolęda 2025. Na co idą pieniądze z kopert?

Wielu wiernych zastanawia się, na co są przeznaczane środki z kolędowych kopert. Ks. Rafał Główczyński tłumaczył, że zebrane ofiary dzielone są na kilka części – część trafia do Funduszu Kościelnego, część do diecezji a pozostałe pieniądze są przeznaczane na bieżące potrzeby parafii.

W tym kontekście ks. Sebastian Picur wyliczał, że datki mogą być przeznaczone na budowę, remonty, funkcjonowanie świetlicy, ale również jako dar dla kapłana. Wszystko zależy od sytuacji danej parafii.

