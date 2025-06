Skandaliczna grafika radnego PiS. „Przepraszam. Liczę na wyrozumiałość i wybaczenie”

Czerwone korale stały się charakterystycznym elementem kojarzonym z kandydatką na prezydenta Joanną Senyszyn. Polityk odpadła jednak po pierwszej turze i na wiecu na tydzień przed wyborami przekazała swoje poparcie Rafałowi Trzaskowskiemu. Dodatkowo symbolicznie oddała jeden rząd korali żonie włodarza Warszawy. W kolejnych dniach do głosowania Małgorzata Trzaskowski nosiła charakterystyczną biżuterię, która stała się symbolem podczas drugiej tury wyborów.

Radny PiS usunął szokujący wpis po krytyce

Korale były m.in. widocznej podczas ciszy wyborczej, kiedy nie można było bezpośrednio wskazywać swojego kandydata. Prezydentem został jednak Karol Nawrocki. Andrzej Sączek, radny PiS z Rybnika opublikował w sieci skandaliczną grafikę, na której czerwone korale tworzyły pętlę. „Komunie mówimy stop” – skomentował samorządowiec. Na radnego wylała się fala krytyki, po której usunął swój wpis.

„Tymczasem PiSowski, niepotrafiący zapisać po polsku swoich myśli, radny – ratując się pismem obrazkowym, komentuje wybory. Dziś polecam jegomościa uwadze Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, w dniach kolejnych polecę uwadze Prokuratury. Od takich publikacji zaczyna się agresja na ulicach i nienawiść do drugiego człowieka” – skomentował senator Lewicy Maciej Kopiec.

Andrzej Sączek opublikował pętlę z czerwonych korali. Radny PiS z Rybnika przeprasza i się tłumaczy

„Kocham Rybnik, kocham Polskę. Przepraszam. Z całego serca przepraszam. Bardzo serdecznie przepraszam tych, którzy szczerze poczuli się dotknięci. Przepraszam moich wyborców i liczę na wyrozumiałość. Przepraszam moich oponentów i liczę na wybaczenie. Do złorzeczących nie mam pretensji i urazy – rozumiem. Za grafikę przepraszam – ja rozumiałem ją metaforycznie jako postkomunistyczną pętlę na Polsce, na narodzie” – zaczął swój wpis Sączek.

„Nie nawoływałem do jakiejkolwiek przemocy wobec kogokolwiek i nikt nie może mi zarzucić hejtu kiedykolwiek, którego sam teraz doświadczam – ale muszę wytrzymać, bo to moja wina (sam tego nawarzyłem, choć posta stosunkowo szybko usunąłem). Na co dzień, to ja często jestem ofiarą ośmiu gwiazdek i mowy nienawiści. Natomiast cytat z posta ‘Komunie mówimy STOP!’ – aktualny” – zakończył rybnicki radny Prawa i Sprawiedliwości.

