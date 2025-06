Niebiański spektakl, który pojawia się raz na 18 lat. Polacy będą oczarowani

Pełnia Księżyca, która pojawi się na niebie 11 czerwca 2025 roku, nazywana jest Truskawkowym Księżycem. Tegoroczne zjawisko będzie jednym z najbardziej spektakularnych od lat, a wszystko za sprawą innego zjawiska, znanego jako Wielkie Zatrzymanie Księżyca. To ostatnie sprawia, że orbita Księżyca w okolicach przesilenia letniego osiąga wyjątkowo niski kąt względem horyzontu. W efekcie Księżyc, choć zawsze tej samej wielkości, sprawia wrażenie ogromnego, niemal dotykającego linii drzew.

W tym roku będzie to najniżej położona pełnia od 2007 roku. Kolejna taka okazja nadarzy się dopiero w 2043 roku. Właśnie dlatego astronomowie i miłośnicy nieba zgodnie zachęcają: nie przegap tego spektaklu.

Kiedy i jak najlepiej obserwować?

Choć kulminacja pełni wypada dokładnie 11 czerwca o godzinie 09:43 czasu polskiego, najlepsze warunki do obserwacji będą miały miejsce wieczorem poprzedniego dnia – 10 czerwca – oraz w nocy z 10 na 11 czerwca.

Właśnie wtedy, tuż po zachodzie słońca, Księżyc wyłoni się znad horyzontu i zaprezentuje swoje najbardziej malownicze oblicze. Dzięki niskiemu położeniu efekt iluzji księżycowej – zjawiska optycznego powodującego, że Księżyc wydaje się większy niż w rzeczywistości – sprawi, że nasz naturalny satelita będzie wyglądał jak gigantyczna, pomarańczowa kula zawieszona nad krajobrazem.

Najlepsze miejsca do podziwiania zjawiska

Choć zjawisko będzie widoczne z każdego miejsca w Polsce, niektóre lokalizacje oferują wyjątkowe warunki do obserwacji i fotografii. Wśród najczęściej polecanych znajdują się: plaże nad Bałtykiem, takie jak Świnoujście, Mielno czy Jastrzębia Góra, górskie polany w Bieszczadach i Beskidach, otwarte przestrzenie Mazur – pola i łąki z niskim horyzontem, miejskie punkty widokowe: Kopiec Krakusa w Krakowie, Góra Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym, czy taras widokowy Sky Tower we Wrocławiu.

Warto zabrać ze sobą koc, ciepły sweter, lornetkę albo aparat fotograficzny. W Świnoujściu lokalna społeczność już zapowiada wieczorne spacery i pikniki pod gołym niebem.

Skąd „truskawkowa” nazwa?

Określenie „Strawberry Moon” pochodzi z tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Czerwiec był dla nich czasem zbioru dzikich truskawek, a nazwy miesięcznych pełni były związane z cyklem przyrody. W kulturze europejskiej pełnię czerwcową określano także jako Pełnię Miodową, Różany Księżyc czy Kwiatową Pełnię – wszystkie te nazwy wiążą się z okresem intensywnego kwitnienia i zbioru miodu, a także z ogólnym rozkwitem przyrody.

Jak zrobić dobre zdjęcie Truskawkowego Księżyca?

Dla pasjonatów fotografii to doskonały moment, by uchwycić Księżyc w wyjątkowej odsłonie. Jednak trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach, by efekt końcowy był naprawdę zachwycający.

Oto kluczowe wskazówki:

użyj statywu, aby uniknąć poruszenia obrazu,

ustaw niskie ISO – najlepiej między 100 a 400,

przysłona powinna wynosić f/8,

czas naświetlania: około 1/60 sekundy,

idealny będzie teleobiektyw o ogniskowej minimum 200 mm,

warto poszukać ciekawego pierwszego planu, np. drzew, wież czy sylwetek ludzi.

Najlepszy moment na zdjęcie? Tuż po wschodzie lub tuż przed zachodem Księżyca, gdy światło nabiera ciepłych barw, a tarcza Księżyca zdaje się świecić wewnętrznym blaskiem.

Co po Truskawkowym Księżycu?

Rok 2025 obfituje w kolejne interesujące pełnie, każda z własną nazwą i charakterystyką.

Najbliższe pełnie Księżyca:

13 lipca – Pełnia Grzmotów,

12 sierpnia – Pełnia Jesiotra,

10 września – Pełnia Żniw,

9 października – Pełnia Myśliwych.

Każda z nich nawiązuje do naturalnych zjawisk zachodzących w danym miesiącu. Pełnia Grzmotów przypomina o burzowych dniach lata, Pełnia Jesiotra to czas połowów wielkich ryb, a Pełnia Żniw i Myśliwych to bezpośrednie odniesienia do sezonu zbiorów i polowań.

