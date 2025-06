Polityk wygrała konkurs, fundację założyła cztery dni po jego ogłoszeniu. „Sprawa nie do obrony”

Lubuski oddział Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach własnego Programu o nazwie „EKOLUB – Lubuski Program Edukacji Ekologicznej” ogłosił nabór projektów, aby następnie te najlepsze sfinansować. W Radzie Nadzorczej WFOŚiGW zasiada Beata Springer, którą wyznaczyła minister klimatu i środowiska oraz wiceszefowa Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska.

Springer startowała w wyborach parlamentarnych 2023 z list partii Szymona Hołowni. Jest jednocześnie prezesem Fundacji Zielone Serce, która otrzymała finansowanie w ramach tego programu. Historię opisała w mediach społecznościowych działaczka społeczna Katarzyna Walko. Jak się dodatkowo okazało Fundacja powstała 14 lutego 2025 r., cztery dni po dacie ogłoszenia naboru. Strona Fundacji przejęła dodatkowo inne istniejące od dawna konto na Facebooku, aby wyglądać bardziej profesjonalnie.

Kontrowersyjny konkurs z udziałem polityk Polski 2050

Walko zaznaczył, że w związku z tą historią „czuje ogromny zawód”. Podkreśliła, że jest to co najmniej wątpliwe etycznie. Działaczka w swoim wpisie oznaczyła posłankę Polski 2050 Maję Nowak. „Obiecuję, że natychmiast osobiście to sprawdzę i podejmę wszelkie możliwe kroki żeby jak najszybciej wyjaśnić sytuację” – zapewniła polityk.

„Organizacje pozarządowe przez tego typu sytuacje tracą w Polsce zaufanie, dlatego szalenie istotna jest transparentność we wszystkich działaniach i liczę na to, że uda się tę sytuację pozytywnie wyjaśnić” – odpowiedziała Walko. „Pełna zgoda. Od 10 lat prowadzę małą organizację i wiem jakie to trudne” – skomentowała Nowak.

Fundacja Beaty Springer wycofana z konkursu

„Sprawdziłam to i interweniowałam – wnioskodawca wycofał chęć udziału w konkursie i nie widnieje już na liście rankingowej. Działanie było zgodne z prawem, jednak osobiście podzielam ocenę, że mogło wzbudzać wątpliwości etyczne, dlatego cieszę się z wycofania wniosku. O dalszych losach tej sprawy będę informować jeśli takowe będą” – zareagowała po kilku godzinach posłanka Polski 2050.

Rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Marek Pogorzelski zapewnił, że „względem osoby odpowiedzialnej za tę sytuację zostaną wyciągnięte konsekwencje”. „Czasami lepiej milczeć. Broni Pan sprawy, która jest nie do obrony” – ocenił poseł Mariusz Gosek z PiS. Wiceminister cyfryzacji i poseł Polski 2050 Michał Gramatyka dodał, że Springer decyzją Hennig-Kolski została odwołana z Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

