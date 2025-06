Proces frankowy a ugoda. Z czego rezygnuje klient? „Warto o tym pamiętać”

Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 2023 r. ustabilizowały polskie orzecznictwo w sprawach frankowych. Po tej dacie zaobserwować można pierwsze szersze programy ugodowe w bankach. Dziś propozycje korzystnych dla klientów ugód to coraz częstsza praktyka instytucji finansowych.

Skoro zatem ugoda oznacza zawsze ustępstwa po stronie obu stron, to gdzie leży ustępstwo klienta banku? Najczęściej są to odsetki za opóźnienie należne klientowi od banku, które byłyby zasądzone w wyroku kończącym sprawę, a nie są przedmiotem ugody.

Odsetki za opóźnienie

Odsetki za opóźnienie to podstawowa instytucja prawa cywilnego uregulowana w art. 481 Kodeksu cywilnego. Świadczenie to jest wynagrodzeniem za przetrzymywanie przez dłużnika naszych pieniędzy po terminie spłaty. Ma ono wynagrodzić wierzycielowi to, że nie dysponował środkami pieniężnymi mimo, że powinien w konkretnej dacie je otrzymać. Ważne jest również, że odsetki za opóźnienie są należne bez względu na to, czy owo opóźnienie było przez dłużnika zawinione, czy nie.

W sprawach frankowych kwestia, od jakiej daty należy liczyć odsetki za opóźnienie była przedmiotem dyskusyjnym.