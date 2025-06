Bodnar zwrócił się do Manowskiej. Chce wglądu do wszystkich protestów

Adam Bodnar – minister sprawiedliwości – zwrócił się do sędzi Małgorzaty Manowskiej o „spowodowanie przesyłania prokuratorowi generalnemu, jako uczestnikowi postępowania w przedmiocie rozpatrywania protestów wyborczych, wszystkich protestów zarejestrowanych w SN”. Powołał się przy tym na zapisy kodeksu wyborczego.

Szef MS ustalił, że najwyższy organ wymiaru sprawiedliwości „przesyła jedynie część” pism. „Ujawniane nieprawidłowości w pracach obwodowych komisji wyborczych, a szczególnie te mogące realizować znamiona przestępstw, obligowały prok. generalnego do zwrócenia się do SN o umożliwienie wyrażenia stanowiska odnośnie do wszystkich protestów wyborczych” – pisze w komunikacie prokuratury krajowej rzeczniczka prasowa Bodnara.

Jest odpowiedź. „Destabilizacja”

Prok. Anna Adamiak w tym samym komunikacie podaje, że minister doczekał się reakcji. SN wskazał, że „decyzje o doręczeniu protestów uczestnikom postępowania pozostają w kompetencji przewodniczących składu orzekającego bądź sędziów sprawozdawców”. „Podniesiono ponadto, że przekazanie PG wszystkich przyjętych do rozpoznania protestów wyborczych, spowodowałoby destabilizację pracy Sądu Najwyższego rozpoznającego protesty” – czytamy.

PK pisze też, że do 23 czerwca SN przesłał Bodnarowi – w celu zajęcia przez niego stanowiska w każdej ze spraw – 304 protesty. Dot. one wyborów prezydenckich 2025, a konkretnie ich drugiej tury, która odbyła się 1 czerwca. Część obywateli ma wątpliwości co do tego, czy nie doszło do zafałszowania wyniku, ogłoszonego przez Państwową Komisję Wyborczą dzień później. W kilku obwodowych komisjach na terenie kraju stwierdzono nieprawidłowości – m.in. umyślne lub przypadkowe błędne uzupełnienie protokołu. Przykład? Uzyskane przez Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego głosy wpisano na odwrót.

Jak dotąd szef prokuratury przedstawił SN 147 stanowisk w zakresie oceny zasadności złożonych protestów – informuje prok. Adamiak.

