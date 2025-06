Najgorszy minister? Polacy podpowiadają Tuskowi. Liderka w nowym sondażu

Donald Tusk zapowiedział, że w lipcu zostanie przeprowadzona rekonstrukcja rządu. Premier poinformował, że dojdzie nie tylko do zmian personalnych w ministerstwach, ale także przeorganizowania struktury gabinetu.

– Gdybym był niezadowolony z którychś z pań albo panów ministrów to bym (ich – red.) pożegnał i byśmy dalej nie współpracowali. Chcę być szczery, ale także delikatny. Rekonstrukcja i wynikające z niej zmiany personalne to nie jest wskazanie "ta zła", "tamtemu nie wyszło". To będzie efektem uzgodnionej wspólnie z koalicjantami nowej konstrukcji rządu, która ma dawać szanse na impet i sprawność działania – mówił szef polskiego rządu na jednej z konferencji prasowych.

Sondaż. Najgorszy minister w rządzie Tuska? Liderką Nowacka, za nią Bodnar i Leszczyna

W najnowszym sondażu, który na zlecenie „Wprost” przeprowadziła pracownia SW Research, poprosiliśmy Polaków, aby wskazali ministra, którego oceniają najgorzej. Najwięcej głosów otrzymała minister edukacji Barbara Nowacka (8,9 proc.), a ex aequo na drugim miejscu znaleźli się minister sprawiedliwości Adam Bodnar oraz minister zdrowia Izabela Leszczyna (po 6,3 proc.). Co ciekawe, aż 40,7 proc. respondentów nie umiało odpowiedzieć na tak zadane pytanie.

Barbara Nowacka najwięcej wskazań otrzymała od następujących grup ankietowanych: kobiet (10,7 proc.), ankietowanych w wieku 35-49 lat (11,8 proc.), z wykształceniem wyższym (12,1 proc.), z dochodem 5001-7000 zł netto (10,3 proc.) oraz z miast z ludnością w przedziale 20-99 tys. (12 proc.).

Z kolei Adama Bodnara jako najgorszego ministra wskazywali najczęściej: mężczyźni (6,8 proc.), respondenci w wieku 35-49 lat (8,6 proc.), z wykształceniem wyższym (7,1 proc.), z dochodem przekraczającym 7 tys. zł netto (10,4 proc.) oraz z miast do 20 tys. mieszkańców (8,6 proc.). Natomiast Izabela Leszczyna najwięcej negatywnych opinii otrzymała od: mężczyzn (6,4 proc.), badanych w wieku 25-34 lat (6,6 proc.), z wykształceniem średnim (6,9 proc.), z dochodem do 3 tys. zł netto (7,3 proc.) oraz z miast 20-99 tys. (10,3 proc.).

Wyniki pozostałych ministrów prezentują się w następujący sposób (kolejność alfabetyczna):

Marzena Czarnecka, minister przemysłu – 1,1 proc.,

Andrzej Domański, minister finansów – 2,5 proc.,

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej – 1,5 proc.,

Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji – 0,9 proc.,

Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska – 5,5 proc.,

Jakub Jaworowski, minister aktywów państwowych – 1,2 proc.,

Dariusz Klimczak, minister infrastruktury – 0,9 proc.,

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej – 4,1 proc.,

Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego – 1,2 proc.,

Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości – 2,8 proc.,

Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki – 3,1 proc.,

Marzena Okła-Drewnowicz, minister do spraw polityki senioralnej – 1,3 proc.,

Krzysztof Paszyk, minister rozwoju i technologii – 1,2 proc.,

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej – 1,4 proc.,

Adriana Porowska, ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego – 1,1 proc.,

Czesław Siekierski, minister rolnictwa i rozwoju wsi – 2,1 proc.,

Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych i administracji – 1,3 proc.,

Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych – 3 proc.,

Adam Szłapka, minister ds. UE – 0,8 proc.,

Hanna Wróblewska, minister kultury i dziedzictwa narodowego – 0,8 proc.

Ekspert o rekonstrukcji rządu. Wskazał kilka nazwisk

O zbliżającej się rekonstrukcji rządu rozmawialiśmy z prof. Rafałem Chwedorukiem. Politolog z Uniwersytetu Warszawskiego podzielił się swoimi typami.