Nowy trop ws. Tadeusza Dudy. Wiadomo, gdzie się ukrywa?

Od pięciu dni trwają poszukiwania Tadeusza Dudy. Mężczyzna jest podejrzewany o popełnienie okrutnej zbrodni. W piątek 27 czerwca miał zastrzelić swoją córkę i jej męża a także postrzelić teściową. Kobieta przeszła operację a lekarze walczą w szpitalu o jej życie.

Do akcji poszukiwawczej zaangażowano ogromne siły – policjantom pomaga wojsko i straż pożarna. Do poszukiwań wykorzystywane są m.in.: dron Bayraktar, śmigłowiec Black Hawk oraz psy tropiące. Śledczym nie udało się na razie natrafić na żaden trop 57-latka.

Rutkowski: Tadeusz Duda mógł uciec z Polski

Były rzecznik Komendanta Głównego Policji Dariusz Nowak stwierdził w rozmowie z Na Temat, że „Tadeusz Duda jest trudnym przeciwnikiem a nie przypadkowym człowiekiem”. – Las nie jest jego drugim, tylko pierwszym domem. Jeśli chodził do lasu, może mieć tam swoje schowki i więcej broni. – tłumaczył.

Według eksperta „Tadeusz Duda może przebywać na obszarze około 200 hektarów i jest pewien kocioł, z którego on się nie wymknie”. – Najgorszy scenariusz w poszukiwaniach to sytuacja, w której przedostanie się w inne miejsce lub poza granice Polski – powiedział.

Zdaniem Krzysztofa Rutkowskiego „nie ma pewności, że Tadeusz Duda nadal przebywa w Polsce”. – Poszukiwany mógł się przemieścić i absolutnie przyjęta wersja, że tylko i wyłącznie Polska, jest zbyt obiecująca. On się doskonale orientuje w terenie, mógł się przemieścić i przejść zieloną granicą na Słowację – stwierdził były detektyw w rozmowie z Polsatem.

Tadeusz Duda poszukiwany. Wiadomo, gdzie się ukrywa?

Redakcja „Faktu” dotarła do znajomego 57-latka. Kolega Tadeusza Dudy twierdzi, że wie, gdzie może się on ukrywać. – Pochodzi z Zalesia. To jest za górą, od Starej Wsi to jakieś 10 km. Tam ma stary, opuszczony dom. Kiedyś mieszkała w nim jego matka, ale córka wzięła ją do siebie i od tego czasu stoi niezamieszkany – tłumaczył pan Stanisław. – Ten jego dom to dobra kryjówka. Może zrobił sobie tam jakieś zapasy, żeby móc przetrwać – dodał.

Według znajomego poszukiwanego istnieje możliwość, że 57-latek znalazł sobie kryjówkę w lesie, w pobliżu potoku.

