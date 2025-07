Makabryczne odkrycie w domu Tadeusza Dudy? Policja reaguje

Małopolska policja wystosowała najnowszy komunikat w związku z poszukiwaniami Tadeusza Dudy. To reakcja na doniesienia „Uwagi!” TVN, z których wynikało, że podczas przeszukania policjanci dokonali w domu 57-latka szokującego odkrycia.

Tadeusz Duda poszukiwany. Ofiar mogło być więcej?

W ręce mundurowych miała trafić lista, na której miało się znajdować siedem nazwisk. Jak się okazuje, są to członkowie jego najbliższej rodziny, którzy zeznawali przeciwko Tadeuszowi Dudzie w związku z oskarżeniami o stosowanie przemocy domowej.

Służby zaprzeczyły tym ustaleniom. „Kategorycznie zaprzeczamy, aby w domu Tadeusza Dudy została znaleziona lista z wytypowanymi nazwiskami osób” – czytamy w oświadczeniu małopolskiej policji. „Prosimy o niepodawanie niesprawdzonych informacji, które dodatkowo mogą wpływać na poczucie bezpieczeństwa w i tak trudnej sytuacji” – dodano.

Strzelanina w Starej Wsi. Trwa obława za Tadeuszem Dudą

W Małopolsce od pięciu dób trwa obława za Tadeuszem Dudą. W akcji bierze udział kilkuset funkcjonariuszy, w tym również kontrterroryści oraz wojsko i straż pożarna. Do poszukiwań jest wykorzystywany śmigłowiec Black Hawk, a także dron bezzałogowy Bayraktar i psy tropiące.

57-latek w piątek 27 czerwca zastrzelił swoją córkę i jej męża. Postrzelił również swoją teściową, która walczy o życie w szpitalu. – Miałem w pokoju opuszczone rolety, patrzyłem na zewnątrz tylko przez szparę. Widziałem, jak on przeładowuje broń, po czym wsadził kolejny nabój i oddał kolejny strzał. Strzelał do brata, który uciekał, ale go nie trafił – opowiadał w rozmowie z „Uwagą!” TVN brat zmarłego 31-latka, który był świadkiem zdarzenia.

Tadeusz Duda był dobrze znany policji, ponieważ miał orzeczony zakaz zbliżania się do bliskich w związku z oskarżeniami o stosowanie przemocy domowej.

Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach Tadeusza Dudy. Każdy, kto ma informacje o 57-latku, jest proszony jest o zgłoszenie tego pod numer specjalnie uruchomionej, całodobowej infolinii — 47 83 58 690. Policja gwarantuje anonimowość.

