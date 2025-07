Taktyczne sojusze Polski 2050. „Hołownia zna się na grach politycznych i potrafi je prowadzić”

1,6 proc. poparcia – tyle osiągnęła w najnowszym badaniu pracowni Pollster dla Super Expressu Polska 2050, partia Szymona Hołowni. To już nie jest zwykły spadek poparcia tylko szorowanie brzuchem po dnie. Nie wykluczone, że tak słaby wynik jest pochodną nocnego spotkania marszałka Sejmu z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem PiS w prywatnym mieszkaniu Adama Bielana, europosła tej partii. Wyborcom się to zdecydowanie nie spodobało.

Według badania Pollster, 66 proc. ankietowanych negatywnie oceniło to spotkanie. Ankietowani uznali też, że premier Donald Tusk ma prawo czuć się zdradzony przez koalicjanta.

Szymon Hołownia broni się, że o ewentualnej zmianie koalicji rządzącej podczas tej koalicji nie było mowy. Ale być może o taktycznych sojuszach już tak.

Test nr 1 – budownictwo społeczne

Jeden taki sojusz zobaczyliśmy podczas tego posiedzenia Sejmu. Poprawka Polski 2050 do ustawy dofinansowującej budownictwo społeczne, dotycząca możliwości przejmowania na własność mieszkań Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, została odrzucona przez koalicjantów, ale zagłosowały za nią Konfederacja i PiS oraz, co oczywiste, posłowie Polski 2050. To wystarczyło, żeby projekt z kontrowersyjną poprawką został uchwalony.