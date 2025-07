Pilot helikoptera ratunkowego bohaterem sieci. Wylądował w centrum miasta i pobrał bilet parkingowy

Internauci są zachwyceni jego postawą, a zdjęcia z miejsca zdarzenia stały się wiralem.

Do zdarzenia doszło w Prudniku, niewielkim mieście na południu Polski. Do służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie o 15-miesięcznym dziecku, które wypadło z okna mieszkania na pierwszym piętrze. Choć sytuacja wyglądała na niezwykle groźną, okazało się, że dziecko miało wyjątkowe szczęście – nie doznało poważnych obrażeń. Ostatecznie przewieziono je karetką do szpitala, ale zanim to nastąpiło, do akcji wkroczył śmigłowiec LPR.

Pilot, podejmując decyzję o lądowaniu w gęsto zabudowanej przestrzeni miejskiej, wybrał niewielki plac w strefie płatnego parkowania. Precyzja manewru i wybór miejsca świadczyły o najwyższym poziomie umiejętności, ale to, co wydarzyło się później, zaskoczyło wszystkich.

Bilet parkingowy dla śmigłowca

Zamiast po prostu pozostawić maszynę na wyznaczonym miejscu, pilot wysiadł i… ruszył w stronę parkometru. Jak gdyby nigdy nic, nacisnął odpowiednie przyciski, odebrał bilet uprawniający do 30 minut darmowego postoju i umieścił go starannie za przednią szybą helikoptera.

Choć śmigłowce ratunkowe – zgodnie z przepisami – są zwolnione z opłat parkingowych w sytuacjach interwencyjnych, ten gest urzekł zarówno mieszkańców Prudnika, jak i tysiące internautów w całym kraju. Stał się nie tylko symbolem szacunku do prawa, ale również przykładem rzadko spotykanej przyziemnej uprzejmości w sytuacji pełnej napięcia.

„Praca pilotów #HEMS jest przykładem profesjonalizmu”

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe opublikowało relację z tego nietypowego wydarzenia na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zdjęcie śmigłowca z biletem za szybą obiegło sieć, a pod nim pojawił się komentarz:

„Praca pilotów #HEMS jest przykładem profesjonalizmu i działania zgodnie z literą prawa” – napisano, dodając do wpisu zdjęcia z miejsca zdarzenia.

Internauci nie kryli uznania. W komentarzach przeważały słowa podziwu i żartobliwych gratulacji. Jeden z użytkowników napisał:

„Żarty na bok, szacunek dla ciebie. Sam widziałem kilka lądowań i miałbym trudności z posadzeniem drona w tym miejscu, a ty wylądowałeś bez problemu”.

Inny dodał z uznaniem:

„Dziękujemy za to, co robicie, prawdziwi bohaterowie XXI wieku z poczuciem humoru.”..

