4-latek z ciężkimi obrażeniami po ugryzieniu psa. Właściciel uciekł

Czteroletni Franio spędzał wieczór z rodziną – mamą, babcią i starszą siostrą – w rejonie Alei Legionów, niedaleko hotelu Olimpic. Dziecko bawiło się samochodzikiem na poboczu popularnego deptaka, gdy nagle podbiegł do niego pies i zaatakował go, wgryzając się w jego twarz. Według relacji rodziców pies – najprawdopodobniej buldog francuski – był na smyczy, ale to nie powstrzymało go przed agresywnym zachowaniem.

Tuż po ataku mężczyzna, który trzymał psa na smyczy, natychmiast oddalił się z miejsca zdarzenia. Według relacji świadków i rodziny Frania udał się w kierunku ulicy Grażyńskiego. Tożsamość właściciela psa pozostaje nieznana.

Rodzice chłopca opublikowali w mediach dokładny rysopis mężczyzny.

„Mężczyzna około 60 lat, 170 cm wzrostu, szczupły, opalony, łysy, ubrany w niebieski dres i czapkę z daszkiem”.

Zauważyli też, że ich syn „był bardzo odważny, kiedy zakładali mu szwy”. „Niestety, tej odwagi zabrakło mężczyźnie, który uciekł z miejsca zdarzenia” – dodali w emocjonalnym apelu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Interwencja służb i trudna terapia

Policja została wezwana na miejsce wraz z pogotowiem ratunkowym. Poszkodowany chłopiec został przewieziony do szpitala w Bielsku-Białej, gdzie na oddziale ratunkowym założono mu szwy. Lekarze przygotowują dziecko do dalszego leczenia, w tym 21-dniowej serii bolesnych zastrzyków przeciwko wściekliźnie.

Strach o zdrowie dziecka i dramatyczny apel

Rodzice Frania podkreślają, że czas ma tu kluczowe znaczenie – to, czy pies był szczepiony, ma decydujący wpływ na proces leczenia chłopca. Niestety, bez informacji od właściciela czworonoga nie da się tego jednoznacznie ustalić. Dlatego rodzina prosi o pomoc wszystkich, którzy mogli widzieć zdarzenie lub znają tożsamość mężczyzny.

„Mamy nagrania, jednak dojście do tego, kim był mężczyzna, może zająć zbyt wiele czasu. A u nas czas jest bardzo ważny, bo jak najszybciej należy zbadać psa, żeby wiedzieć, jakie leczenie zastosować u naszego Syna” – apelują rodzice chłopca.

Bez znajomości historii szczepień psa lekarze muszą zastosować pełny, bolesny protokół postępowania w przypadku zagrożenia wścieklizną. To oznacza, że czteroletni chłopiec będzie musiał przejść serię 21 bolesnych zastrzyków.

Policja prowadzi postępowanie. Każdy może pomóc

Jak poinformował oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, podkomisarz Krzysztof Pawlik, sprawą zajmuje się policja w Ustroniu. Funkcjonariusze prowadzą postępowanie sprawdzające, które ma na celu ustalenie tożsamości właściciela psa.

– Policja apeluje do wszystkich świadków lub osób mogących pomóc w identyfikacji sprawcy o pilny kontakt z komisariatem w Ustroniu – przekazał podkomisarz Pawlik, cytowany przez RMF FM.

„Mam nadzieję, że ruszy Pana sumienie”

Rodzina pogryzionego chłopca nie kryje emocji. Ojciec i matka chłopca wprost zwracają się do mężczyzny, który opuścił miejsce zdarzenia, zostawiając przerażone, krwawiące dziecko.

„Franio znosi ogromny ból, czeka nas szereg badań. Widok skaczącego na niego i wbijającego swoje zęby w twarz psa zostanie z nim już zawsze. Mam nadzieję, że ruszy Pana sumienie i zmniejszy Pan cierpienie naszego Synka” – napisali w dramatycznym poście.

