Masz ten syrop w domowej apteczce? Natychmiast się go pozbądź

Chodzi konkretnie o syrop Inuprin Forte. Powodem wycofania jest poważne podejrzenie niespełniania norm jakościowych, co może wiązać się z ryzykiem dla zdrowia pacjentów. Sprzedaż wstrzymano na terenie całej Polski.

Czym jest Inuprin Forte i do czego służy?

Inuprin Forte to syrop przeciwwirusowy, którego substancją aktywną jest inozyn pranobeks. Lek wspiera układ odpornościowy i jest często stosowany w leczeniu infekcji wirusowych zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Producentem leku jest firma Solinea Sp. z o.o. z siedzibą w Elizówce. Wycofanie dotyczy syropu w opakowaniach 100 ml (GTIN: 05909991435158).

Dlaczego Inuprin Forte został wycofany?

Zgodnie z komunikatem GIF, w wielu partiach leku stwierdzono obecność osadu w postaci kryształków na dnie butelek. Producent ustalił, że jest to krystaliczna postać sacharozy – składnika odpowiedzialnego między innymi za właściwości konserwujące syropu.

To jednak nie tylko problem wizualny. Krystalizacja mogła prowadzić do zmniejszenia stężenia sacharozy w roztworze, a to z kolei mogło wpłynąć na pogorszenie czystości mikrobiologicznej preparatu, zwłaszcza po jego otwarciu. Takie zmiany mogłyby zagrażać bezpieczeństwu pacjentów.

Natychmiastowe wycofanie i apel do pacjentów

Z uwagi na skalę problemu, wszystkie apteki oraz hurtownie farmaceutyczne są zobowiązane do wycofania wskazanych partii leku bez zbędnej zwłoki.

Pacjenci posiadający w domu Inuprin Forte powinni sprawdzić numer serii swojego opakowania i w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

