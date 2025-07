Skażone lody nad Bałtykiem. Sanepid alarmuje "Niemal połowa próbek z przekroczeniem norm"

Inspektorzy sanepidu pobrali 205 próbek lodów pochodzących z 41 partii, koncentrując się na rejonach najchętniej odwiedzanych przez turystów. W żadnej z nich nie stwierdzono obecności groźnych patogenów takich jak salmonella czy listeria. Niepokój budzi jednak fakt, że w niemal połowie zbadanych próbek wykryto przekroczenie dopuszczalnych norm bakterii z grupy Enterobacteriaceae. Choć nie są to drobnoustroje chorobotwórcze, ich obecność świadczy o nieodpowiednim stanie sanitarnym urządzeń wykorzystywanych do produkcji lodów.

Enterobakterie naturalnie występują w jelicie grubym człowieka i nie stanowią zagrożenia w normalnych warunkach. Jednak spożycie produktów z ich podwyższonym stężeniem, szczególnie przez osoby z obniżoną odpornością lub chorobami układu pokarmowego, może prowadzić do problemów żołądkowo-jelitowych.

Bakterie w popularnych miejscach turystycznych

W związku z wynikami kontroli głos zabrała Małgorzata Domagała-Dobrzycka, zachodniopomorski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. Podkreśliła, że wyniki są niepokojące, zwłaszcza że dotyczą produktu bardzo popularnego w sezonie letnim. Z tego powodu – jak dodała – natychmiast wdrożono działania administracyjne, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów, mieszkańców i turystów korzystających z oferty gastronomicznej w regionie.

Sanepid wydał jedenaście decyzji administracyjnych z rygorem natychmiastowej wykonalności. Przedsiębiorcy prowadzący punkty gastronomiczne zostali zobowiązani do dokładnego czyszczenia i dezynfekcji automatów do lodów. Muszą również przedstawić wyniki badań potwierdzające skuteczność przeprowadzonych działań. W części przypadków konieczne jest też ponowne przeszkolenie personelu w zakresie higieny. Do czasu uzyskania pozytywnych wyników urządzenia, w których wykryto nieprawidłowości, nie mogą być wykorzystywane do produkcji i sprzedaży lodów. Koszty wszystkich badań i działań sanitarnych poniosą właściciele punktów gastronomicznych.

Tam było najwięcej uchybień

Najwięcej uchybień stwierdzono w nadmorskich miejscowościach, głównie w powiatach gryfickim, kamieńskim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim oraz w Świnoujściu. Spośród 90 próbek pobranych w tych rejonach, 50 nie spełniało norm sanitarno-higienicznych.

Sezon letni to czas, w którym spożycie lodów rośnie, a punktom gastronomicznym trudno nadążyć za wzmożonym ruchem turystycznym. Wyniki kontroli pokazują jednak, że nie można iść na skróty, jeśli chodzi o higienę. Sanepid zapowiada dalsze kontrole i apeluje o przestrzeganie procedur oraz dbanie o czystość urządzeń mających kontakt z żywnością.

