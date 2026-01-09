„Wolna amerykanka” ws. wyglądu uczniów w szkole. Szefowa MEN chce „porządkować chaos”

Barbara Nowacka w czwartek w rozmowie z dziennikarzami odniosła się do szeroko dyskutowanego w ostatnim czasie projektu nowelizacji prawa oświatowego. Chodzi w dużej mierze o zasady dotyczące włosów i stroju w szkole. Nowe przepisy zdaniem szefowej MEN mają „porządkować chaos”. – Dzisiaj nie ma żadnych regulacji. Jest wolna amerykanka i liczne konflikty w szkole na osi: nauczyciel, rodzice, uczniowie – dotyczące tego, jak uczeń może, a jak nie może wyglądać – przekonywała Nowacka.

Minister edukacji narodowej cytowana przez Polską Agencję Prasową podkreśliła, że regulacje prawne w tym zakresie muszą się pojawić. Nowacka zapewniła, że MEN widzi liczbę konfliktów z powodu strojów uczniów. Proponowane rozwiązania mają wykluczyć „pewną ingerencję w wolność”. Jednocześnie strój ucznia ma respektować normy społeczne i być bezpieczny. Nowacka jako przykład podała „wielkie kolczyki na zajęciach wychowania fizycznego”.

Zasady ws. włosów i stroju w szkole. Szefowa MEN o powodach wprowadzenia regulacji

– Nauczyciel powinien powiedzieć uczniowi, że nie jest to bezpieczne, ale według luki w prawie oświatowym, nie ma takich narzędzi – tłumaczyła minister edukacji narodowej. Zdaniem Nowackiej to prowadzi do sporów. Wszystko będzie można uregulować na poziomie statutów szkoły, a jeśli jakaś szkoła będzie chciała mieć swój strój galowy, będzie miała taką prawną możliwość.

Sprawa przybrała taki rozgłos w wyniku odpowiedzi na interpelację, którą Katarzyna Matusik-Lipiec z KO wysłała do szefowej MEN pod koniec listopada. Temat nawiązywał do głośnej historii ucznia krakowskiego liceum, który przyszedł na lekcję ze zgolonym czubkiem głowy i bez włosów po bokach. Dyrektor wysłał chłopaka do zakładu fryzjerskiego. W imieniu Nowackiej głos w połowie grudnia zabrała wiceszefowa resortu Katarzyna Lubnauer.

