Incydent przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Streamer dostał nauczkę

Fragment streama Amerykanina, czyli transmisji w czasie rzeczywistym, podczas której prowadzący jest w bieżącym kontakcie z internautami, szybko okrążył sieć. Udostępnił go m.in. portal Visegrád 24 – ten konkretny materiał zobaczyło na X ponad 250 tysięcy osób.

Widzimy tam młodego, czarnoskórego mężczyznę, aspirującego o miano popularnego influencera, który odwiedził Polskę. Amerykanin wybrał się na plac marszałka Józefa Piłsudskiego na warszawskim Śródmieściu, gdzie znajduje się grób strzeżony całą dobę przez Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego. Pełniący służbę podchodzą do swojego zadania bardzo poważnie i reagują na obelżywe słowa, prowokacje – nie mówiąc o naruszeniu nietykalności fizycznej, czego niekiedy doświadczają.

Młodzieniec pokazał widzom to ważne miejsce pamięci z bliska, ale zamiast opowiedzieć o aspekcie historycznym czy kulturowym, postanowił wywołać sensację. Zwrócił się bez szacunku do jednego z żołnierzy. – Halo! Słyszy mnie pan? – zawołał. Wojskowy wnet zareagował – zrobił to stanowczo i znienacka. Streamer mocno się przestraszył.

Incydent przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. „Wyluzuj!”

Żołnierz stuknął kolbą karabinu o czarny, wypolerowany granit, wywołując sporo hałasu i zaskoczenie nastolatka. – Aaa! Co jest? Do ku***! Wyluzuj – krzyknął w odpowiedzi pretendujący o miano influencera.

Fragmenty materiału wideo okrążyły internet i wywołały falę komentarzy. Wiele osób poczuło się oburzonych zachowaniem streamera. Niektórym sytuacja ta na myśl przywiodła zaczepianie gwardzistów w Wielkiej Brytanii (członków Gwardii Zjednoczonego Królestwa), co spotyka się niejednokrotnie z ich ostrymi reakcjami. Turyści często ponoszą konsekwencje swojego nieroztropnego zachowania, co spotyka się z ich złością. Jak jednak wskazują niektórzy – za brak okazanego szacunku spotyka ich słuszna kara. Tak samo jak i w tym przypadku.

