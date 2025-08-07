Makabra w Czernikach. Zabójstwa trzech noworodków. Prokuratura wydała komunikat

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wydała komunikat w sprawie, która kilka lat temu wstrząsnęła opinią publiczną. Makabryczne sceny rozegrały się w Czernikach (gmina Stara Kiszewa, województwo pomorskie).

Jak poinformowano, zakończyło się śledztwo prowadzone przeciwko Piotrowi G. i jego córce Paulinie G. w sprawie ujawnionych we wrześniu 2023 r. trzech zabójstw noworodków urodzonych przez córki Piotra G. Postępowanie przygotowawcze prowadzili funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pod nadzorem prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Makabra w Czernikach. Prokuratura wydała wstrząsający komunikat

„W toku śledztwa ustalono, że Piotr G. współżył ze swoimi córkami, a troje noworodków urodzonych z tych związków, bezpośrednio po narodzeniu, Piotr G. pozbawiał życia. Ustalono również, że przez okres co najmniej 19 lat znęcał się psychicznie, fizycznie oraz współżył z nastoletnią córką oraz kilkukrotnie zgwałcił inną córkę. Podejrzanemu zarzucono również, że w okresie od 1996 r. do 2023 r. znęcał się psychicznie i fizyczne nad jedenaściorgiem swoich dzieci” – czytamy w treści komunikatu, który wydała Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Piotr G. został oskarżony o siedem przestępstw: trzy przestępstwa zabójstwa nowonarodzonych dzieci, przestępstwo zgwałcenia, przestępstwo kazirodztwa, przestępstwo znęcania się wraz z popełnieniem kazirodztwa i współżycia z małoletnim oraz znęcania się psychicznego i fizycznego. Jego córka – Paulina G. – została oskarżona o udzielenie pomocy Piotrowi G. w zabójstwie dwojga nowonarodzonych swoich dzieci poprzez godzenie się na popełnienie tych przestępstw. Zarzucono jej także utrzymywanie stosunków kazirodczych z ojcem. Oskarżeni – Piotr G. i Paulina G. – od 15 września 2023 r. są tymczasowo aresztowi.

