Pożar szkoły w Zielonej Górze. Nad miastem kłęby dymu

Lokalne media oraz internauci w mediach społecznościowych donosili o niepokojącym dymie nad Zieloną Górą. Szybko okazało się, że doszło do pożaru szkoły podstawowej. Podczas prac remontowych zapalić miał się dach budynku przy ulicy Jaskółczej.

Zielona Góra. Pożar szkoły podstawowej

Reporterka RMF FM potwierdziła informacje o wysłanych do akcji 7 zastępach straży pożarnej. Zapewniano, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, obeszło się bez poszkodowanych. Jedynym problemem oprócz zniszczeń było duże zadymienie.

Wojewódzkie Stanowisko Kierowania poinformowało, że dzięki pracy strażaków ogień udało się opanować. Po godzinie 15 miejsce zdarzenia było już zabezpieczone. Przez pewien czas nieprzejezdna była ulica Jaskółcza na odcinku między Botaniczną i Głowackiego. Zielonogórska policja prosiła o wybieranie innych dróg dojazdu.

