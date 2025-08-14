Rutynowa kontrola zamieniła się w koszmar. Ranny policjant, LPR w akcji

Zwykła kontrola prędkości zamieniła się w dramatyczne zdarzenie, gdy jeden z policjantów został potrącony przez samochód. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował rannego funkcjonariusza do szpitala. Obrażenia odniosła również ciężarna kobieta.
Do poważnego wypadku doszło dziś w południe w Pniewie, nieopodal Gryfina (Zachodniopomorskie). Informację w tej sprawie podał portal igryfino.pl.
Więcej wkrótce.
