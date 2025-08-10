Pijany kierowca wjechał w pielgrzymów. Wśród rannych 2,5-letnie dziecko

W niedzielę 10 sierpnia po godz. 18. w miejscowości Grobla (woj. łódzkie) samochód osobowy wjechał w pielgrzymów idących drogą – poinformowało TVP3 Łódź. W grupie było około 150 osób, które szły z powiatu radomszczańskiego do Częstochowy. Rannych zostało co najmniej osiem osób, w tym 2,5-letnie dziecko.

Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi brygadier Jędrzej Pawlak powiedział TVP Info, że „wszystkie osoby są przytomne, a rany nie zagrażają ich życiu”. Do wypadku zadysponowano śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trzy najciężej ranne osoby zostały przetransportowane do szpitali. Pozostałym osobom wsparcia medycznego udzielono na miejscu.

Grobla. Pijany kierowca wjechał w pielgrzymów

Na miejscu zdarzania jest również policja, która wykonuje czynności pod nadzorem prokuratora. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności zdarzenia. Wiadomo, że kierujący był pod wpływem alkoholu. 54-latek samochodem podróżował sam.

Badanie alkomatem wykazało, że miał około 1,3 promila alkoholu we krwi. Mężczyzna został zatrzymany. Po tym jak wytrzeźwieje, zostaną mu postawione zarzuty. Na razie jest jednak za wcześnie, aby mówić o szczegółach. Droga, gdzie doszło do wypadku, jest zablokowana.

