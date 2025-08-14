Rząd szykuje zmiany w emeryturach. Ci seniorzy zyskają najwięcej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy wprowadzającej zmiany w przeliczaniu emerytur. Został on opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji. Zgodnie z założeniami resortu kierowanego przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, nowe przepisy miałyby wejść w życie od 1 czerwca 2026 roku.

Regulacje dotyczyłyby blisko 67 tys. emerytów. Chodzi o:

kobiety urodzone w latach 1954-1959

mężczyzn z roczników 1949-1952 oraz 1954, którzy zdecydowali się wcześniej przejść na emeryturę i złożyli wnioski przed 6 czerwca 2012 roku.

Najważniejsze założenia projektu to przede wszystkim likwidacja mechanizmu pomniejszania emerytur o kwoty wcześniej wypłaconych świadczeń oraz wprowadzenie takich przeliczników, które będą znacznie korzystniejsze dla osób pobierających emerytury.

Rząd szykuje zmiany. Więcej pieniędzy dla seniorów

Dzięki nowym przepisom seniorzy otrzymają więcej pieniędzy. Ministerstwo zaproponowało, żeby seniorom z wyżej wymienionych roczników ponownie ustalić wysokość świadczenia, jednak bez uwzględniania waloryzacji rocznych kapitału początkowego i składek na koncie ubezpieczonego w okresie pobierania emerytury wcześniejszej do momentu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego oraz bez pomniejszania kapitału emerytalnego o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych.

Dlaczego rząd wprowadza zmiany w emeryturach?

Zmiany, które szykuje MRPiPS, to pokłosie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2019 roku. TK uznał wówczas, że przepisy, zgodnie z którymi świadczenia kobiet urodzonych w 1953 roku były pomniejszane, naruszały konstytucyjną zasadę zaufania obywatela do państwa. Jak tłumaczono, Polki nie wiedziały, że wcześniejsze świadczenia negatywnie wpłyną na ich przyszłą emeryturę.

Po ogłoszeniu decyzji TK w 2020 roku wprowadzono zmiany, jednak obejmowały one tylko i wyłącznie osoby urodzone w 1953 roku. W kolejnym wyroku TK, tym razem z czerwca 2024 roku uznano, że cały mechanizm pomniejszania emerytur przy wcześniejszych świadczeniach jest sprzeczny z ustawą zasadniczą.

