Bezdomni 18-latkowie. „Jaki mamy wpływ na to, w jakiej urodziliśmy się rodzinie?”

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Stereotypowo w bezdomnych ludziach widzimy osoby dojrzalsze, starsze, którym coś w życiu nie wyszło. Tymczasem ty pomagasz ludziom, którym jeszcze „nie zdążyło” nic w życiu nie wyjść, bo są bardzo młodzi.

Agnieszka Sikora: Fundacja Po Drugie pracuje z osobami, które mają 18, 19, 20 lat, czyli są u progu dorosłości i w zasadzie można jednak powiedzieć, że „coś im w życiu nie wyszło”, tylko że nie przez nich, bo jaki mamy wpływ na to, w jakiej urodziliśmy się rodzinie?

Jaki mamy wpływ na to, jaka to jest ulica, jaka to jest dzielnica, jakie to jest miejsce? Żadnego. Większość tych młodych ludzi, z którymi pracujemy, tak naprawdę nigdy nie miała prawdziwego domu. Takiego domu, w którym człowiek czuje się bezpiecznie, spokojnie, w którym może się realizować, w którym może dorastać, przeżyć fajne dzieciństwo…

Większość tych młodych ludzi po prostu nie miała takiego szczęścia i ich losy toczyły się w taki sposób, który – można powiedzieć – od samego początku prowadził ich w kierunku bezdomności.

