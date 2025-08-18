Makabryczne odkrycie koło Góry Kalwarii. W Wiśle pływała ludzka czaszka

W piątek 15 sierpnia pracownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mieli pełne ręce roboty. Jak informowali w mediach społecznościowych przedstawiciele Piaseczyńskiego WOPR z Grupy Interwencyjnej Góra Kalwaria, na okolicznych plażach przeprowadzili „bardzo dużą liczbę interwencji”.

Góra Kalwaria. Z Wisły wyłowiono czaszkę

„Niestety część osób wchodzących do wody sprawiała wrażenie, że spożywała wcześniej napoje alkoholowe. Działania przy takich osobach muszą być szybkie, aby uniknąć tragedii. Sporo interwencji było także wobec dzieci, które niebezpiecznie oddalały się od brzegu, tu przede wszystkim zwracaliśmy uwagę także ich rodzicom o zapewnienie odpowiedniej opieki” – zaznaczali ratownicy.

W pewnym momencie plażowicz poinformował ich, że wyłowił z wody ludzką czaszkę. „Ratownicy po zweryfikowaniu tej informacji i oględzinach znaleziska, natychmiastowo poinformowali dyspozytora numeru alarmowego 112. Zabezpieczyli także czaszkę na plaży” – czytamy w relacji.

Czaszka wyłowiona z Wisły. Ile może mieć lat?

Nad Wisłę przyjechał patrol policji, który rozpoczął odpowiednie czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. Wezwano też dodatkowe służby, w tym policyjnego technika, który zadbał o odpowiednie zachowanie dowodów.

Wstępne ustalenia pozwalają przypuszczać, że czaszka spędziła w wodzie wiele lat. Jej ostateczny wiek ocenią dopiero biegli po specjalistycznych badaniach. Ratownicy podkreślali, że w ostatnich miesiącach Wisła odkrywa dużo niespodziewanych przedmiotów, które przez lata spoczywały na dnie rzeki. Wszystko przez niski stan wody, związany z długim okresem suszy oraz ostatnimi upałami.

Jak podkreślali ratownicy, pomimo zamieszania związanego z niezwykłym odkryciem, plaża i rzeka wciąż były patrolowane. „Wisła była monitorowana przez ratowników na skuterze ratowniczym oraz łodzi RIB oraz zespoły lądowe” – czytamy w komunikacie.

