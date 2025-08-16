Dramatyczne poszukiwania Filipa Trzoska. Rodzina w rozpaczy, błaga o pomoc

Jak czytamy na profilu Miejskiego Reportera na Facebooku, 24-latek zaginął w sobotę, 16 sierpnia, w Warszawie.

„Wyszedł rano z domu na Bemowie do pracy na ulicy Ostrobramskiej. Do pracy nie dojechał” – podano w poście. Jego autor bądź autorka – matka lub ojciec podkreśla, że z zaginionym nie ma kontaktu, co dotąd nigdy nie miało miejsca.

Zaginął Filip Trzosek. Choruje na depresję i przyjmuje leki

„Filip jest na lekach psychotropowych. Ma zdiagnozowaną depresję” – czytamy w treści ogłoszenia.

Podano także rysopis mężczyzny. Filip Trzosek ma 192 centymetry wzrostu. W momencie zaginięcia był ubrany w czarne spodnie garniturowe oraz ciemną koszulę.

Miał ze sobą także czarny plecak i identyfikator POLSAT NEWS.

„Błagam o pomoc każdego kto go widział lub wie gdzie przebywa. Proszę o telefon na nr 608342657 lub kontakt z Policją” – dodano w poście na Facebooku.

facebookCzytaj też:

Tajemnicze zaginięcie czterech nastolatek. Pilny apel policjiCzytaj też:

Zaginęła 20 lat temu. Czy Archiwum X rozwiąże zagadkę?