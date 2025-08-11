Tajemnicze zaginięcie czterech nastolatek. Na jaw wyszły nowe fakty

W piątek 8 sierpnia krakowska policja przekazała informację o zaginięciu pięciu nastolatek. Dziewczyny samowolnie oddaliły się z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Świętej Siostry Faustyny.

Kraków. Zaginęły cztery nastolatki. Policja prosi o pomoc

W oficjalnym komunikacie poinformowano, że 4 sierpnia trzy wychowanki: 15-letnia Sabina Kudrzycka, 16-letnia Natalia Wiśniewska oraz 16-letnia Amelia opuściły ośrodek i do tej pory nie skontaktowały się z opiekunami. Ostatnia nastolatka została już znaleziona przez policję.

Dwa dni później na ten sam krok zdecydowały się: 17-letnia Wiktoria Grucza i 16-letnia Oliwia Bomska. Na razie nie wiadomo, czy obie sytuacje są ze sobą powiązane, czy też stanowią osobne zdarzenia.

– Ucieczka nastolatek z ośrodka, mimo że dzieliła je różnica w czasie, miała podobny sposób. Doszło do niej, gdy dziewczyny przebywały na boisku ośrodka. Przeskoczyły ogrodzenie i uciekły – tłumaczył Piotr Szpiech, rzecznik policji w Krakowie. – Nie wiemy, gdzie przebywają. Prowadzimy działania dotyczące ustalenia ich miejsca pobytu. Jeśli ktoś ma wiedzę na temat miejsca ich pobytu, prosimy o pomoc – dodawał.

Policja zwróciła się z apelem, aby wszystkie osoby posiadające informacje o miejscu pobytu zaginionych nastolatek kontaktowały się z Komisariatem Policji V w Krakowie pod numerami: 47 835 29 16, 47 835 21 09 lub z numerem alarmowym 112.

Zaginięcie nastolatek. Kuratorium wkracza do akcji

Tymczasem małopolskie kuratorium oświaty postanowiło wziąć pod lupę ośrodek prowadzony przez zakonnice. W trakcie wizytacji w placówce okazało się, że siostry nie dopełniły podstawowych procedur. – Ośrodek tego typu powinien wpisywać ucieczki do specjalnego ogólnopolskiego panelu. Tych wpisów nie było, stąd też nie wiedzieliśmy o tej sytuacji wcześniej – wyjaśniła Gabriela Olszowska, małopolska kurator oświaty w rozmowie z WP.

Rysopisy poszukiwanych nastolatek:



Sabina Kudrzycka , wzrost ok. 150 cm, waga ok. 36 kg, włosy blond długie. W dniu zaginięcia ubrana w koszulkę FC Barcelona z napisem na plecach Lamine Yamal i czarne luźne spodnie dresowe

, wzrost ok. 150 cm, waga ok. 36 kg, włosy blond długie. W dniu zaginięcia ubrana w koszulkę FC Barcelona z napisem na plecach Lamine Yamal i czarne luźne spodnie dresowe Wiktoria Grucza , wzrost ok. 165 cm, waga ok. 55 kg, włosy brązowe długie. W dniu zaginięcia ubrana w dres koloru szarego, bluzę koloru czarnego, buty Nike koloru białego

, wzrost ok. 165 cm, waga ok. 55 kg, włosy brązowe długie. W dniu zaginięcia ubrana w dres koloru szarego, bluzę koloru czarnego, buty Nike koloru białego Oliwia Bomska , wzrost ok.170, waga ok. 60, włosy czarne, długie. W dniu zaginięcia ubrana w spodnie koloru szarego Nike, buty sportowe Adidas koloru biało-szarego, bluzę z krótkim rękawem koloru czarnego

, wzrost ok.170, waga ok. 60, włosy czarne, długie. W dniu zaginięcia ubrana w spodnie koloru szarego Nike, buty sportowe Adidas koloru biało-szarego, bluzę z krótkim rękawem koloru czarnego Natalia Wiśniewska, wzrost ok. 154 cm, waga 54 kg, włosy czarne do ramion. W dniu zaginięcia ubrana w czerwoną koszulkę reprezentacji Hiszpanii z napisem na plecach Lamine Yamal i dużym nr 19, warkoczyki na głowie

