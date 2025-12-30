Tajemnicze zaginięcie Polki w Wielkiej Brytanii. Mnożą się pytania

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju prowadzą poszukiwania 31-letniej Moniki Kani, mieszkanki miejscowości Skotniki Duże, która od 2022 r. przebywała w Southampton w Anglii. Po raz ostatni zaginiona kobieta skontaktowała się z rodziną kilka miesięcy temu, w lipcu 2025 r. Od tej pory nie odezwała się do bliskich i nie wiadomo, gdzie aktualnie przebywa.

Zaginęła Monika Kania. Policja apeluje o pomoc

Aby usprawnić poszukiwania na stronie internetowej KPP Busko-Zdrój opublikowano kilka zdjęć 31-latki i krótki rysopis zaginionej. Monika Kania ma ok. 170 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Ma zielone oczy i włosy do ramion w kolorze ciemnego blondu.

Policja zwróciła się do osób, które mają jakiekolwiek informacje na temat zaginionej. „Jeśli ktoś widział lub zna miejsce pobytu zaginionej, proszony jest o kontakt z policjantami prowadzącymi poszukiwania w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30 pod numerem telefonu 47 8045 381. Można stawić się osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Busku – Zdroju przy al. Mickiewicza 19 lub telefonować na całodobowy numer telefonu 47 8045 200 lub numer alarmowy 112 na terenie całego kraju” – czytamy w komunikacie KPP Busko-Zdrój.

