Polka zaginęła w Niemczech. Musi przyjmować leki, nie ma z nią kontaktu

Bawarska policja poszukuje zaginionej 36-latki. Kaja Frackiewicz w czwartek 5 marca około godziny 23:42 miała podróżować z Freising przez główny dworzec kolejowy w Monachium do Polski.

Kaja Frackiewicz zaginiona. Ślad urwał się w Niemczech

Według najnowszego stanu wiedzy kobieta urodzona 15 maja 1989 r. prawdopodobnie dotarła pociągiem 6 marca na monachijski dworzec.

36-latka powinna przyjmować leki, ale nie można się z nią skontaktować przez telefon komórkowy. Polka jest krępej budowy ciała, ma włosy koloru ciemny blond.

36-latka wracała z Niemiec do Polski, zaginęła na dworcu. Policja prosi o pomoc

Wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej, proszone są o kontakt z komendą policji w Monachium pod numerami telefonu: (0048) 089 291 00 lub (0048) 089 291 04 63. Pomocna może okazać się każda, nawet najdrobniejsza wskazówka.

Można również skorzystać ze specjalnego formularza dostępnego w języku niemieckim, ale również angielskim. W pilnych sprawach należy dzwonić pod numer alarmowy 110 lub zgłaszać się bezpośrednio do właściwego, lub dowolnego innego posterunku policji.

