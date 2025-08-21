Zmarł abp Józef Kowalczyk. Przez wiele lat był nuncjuszem apostolskim

Abp Józef Kowalczyk zmarł w szpitalu w Tarnowie. Od ponad trzech tygodni przebywał tam w poważnym stanie. Informację o jego śmierci przekazano w Gnieźnie przy pomocy dzwonu św. Wojciecha. Szczegóły dotyczące pogrzeby przekazane zostaną w późniejszym terminie.

Nie żyje abp Józef Kowalczyk

Józef Kowalczyk w latach 1989-2010 był nuncjuszem apostolskim w Polsce. W okresie od 2010 do 2014 roku pełnił funkcje arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego i prymasa Polski.

Abp Kowalczyk urodził się 28 sierpnia 1938 roku w Jadownikach Mokrych. Ukończył gimnazjum w Radłowie oraz Liceum Ogólnokształcące w Radłowie. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie w okresie od 1956 do 1962 roku. Święcenia diakonatu otrzymał 18 marca 1961 roku, a święcenia prezbiteratu 14 stycznia 1962 roku.

Komunistyczne władze nie pozwoliły Kowalczykowi na zagraniczne studia. W 1963 rozpoczął on więc studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1965 udało mu się w końcu wyjechać do Rzymu, gdzie kontynuował studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego i uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego w 1968 roku.

Z czasem został członkiem Zespołu Stolicy Apostolskiej ds. Stałych Kontaktów roboczych z przedstawicielami rządu PRL. W październiku 1978 papież Jan Paweł II przeniósł go do Sekretariatu Stanu z poleceniem utworzenia Sekcji Polskiej. W 1977 roku otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości, a w 1987 prałata honorowego Jego Świątobliwości. To tytuł nadawany przez papieża kapłanom, którzy zasłużyli się Kościołowi.

Józef Kowalczyk nuncjuszem apostolskim

26 sierpnia 1989 papież Jan Paweł II mianował Józefa Kowalczyka nuncjuszem apostolskim w Polsce. Wyniósł go wówczas także do godności arcybiskupa tytularnego Heraklei. Święcenia biskupie Kowalczyk otrzymał 20 października 1989 w bazylice św. Piotra z rąk samego Jana Pawła II. Jako dewizę biskupią wybrał słowa: „Fiat voluntas Tua” (Bądź wola Twoja).

8 maja 2010 papież Benedykt XVI mianował Józefa Kowalczyka arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski. 24 czerwca 2010 zakończył misję nuncjusza apostolskiego w Polsce i dziekana Korpusu Dyplomatycznego. Tego samego roku Kowalczyk objął archidiecezję gnieźnieńską. 17 maja 2014 papież Franciszek przyjął jego rezygnację z obowiązków arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego.

