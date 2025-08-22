Nożownik zaatakował taksówkarza. Obława w Krakowie

W piątek 22 sierpnia po godzinie 17.00 na alei Pokoju w Krakowie, w okolicy Tauron Areny, z taksówki wysiadło dwóch mężczyzn. Nagle jeden z nich stracił przytomność, a drugi uciekł. Okazało się, że uciekinier zaatakował nożem taksówkarza – relacjonuje Onet. Ofiara jest cudzoziemcem.

Poszkodowany otrzymał kilka ciosów nożem i został przetransportowany do szpitala, ale jego stan jest stabilny. Policja zabezpieczyła już narzędzie ataku. Na policyjny parking trafił również samochód, w którym został zaatakowany taksówkarz. Auto zostanie poddane szczegółowym oględzinom. Trwa obława za napastnikiem.

Wkrótce więcej informacji.

