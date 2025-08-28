Pobicie byłego ministra. Są nowe informacje o sprawcach

Policja poinformowała, że sprawcy pobicia byłego ministra zdrowia to mieszkańcy Siedlec w wieku 35 i 39 lat. W momencie zgłoszenia się do miejscowej komendy policji mieli być nietrzeźwi. Wykryto u nich po około dwa promile alkoholu.

Siedlce. Sprawcy pobicia ministra są już znani policji

— Około godziny 15 wczoraj dyżurny otrzymał zgłoszenie, że doszło do ataku na mężczyznę w rejonie ul. Armii Krajowej, w rejonie jednej z restauracji. Na miejsce natychmiast skierowany został patrol policji, który potwierdził to zdarzenie – przekazała funkcjonariuszka na konferencji prasowej.

– Ze wstępnych ustaleń wynikało, że aktu dopuściło się dwóch mężczyzn. Ich tożsamość została szybko ustalona. Jeden ze świadków był w stałym kontakcie ze sprawcami. W wyniku podjętych działań mężczyźni sami zgłosili się do komendy miejskiej policji w Siedlcach — dodawała.

— Całość zgromadzone materiału została przekazana do prokuratury rejonowej w Siedlcach, celem kwalifikacji prawnej czynu — dodawała policjantka. Zaznaczyła, że czynności procesowe z udziałem sprawców nie zostały jeszcze wykonane „ze względu na ich stan psycho-fizyczny”.

Siedlce. Adam Niedzielski opowiedział o pobiciu

Po całym zajściu Adam Niedzielski odniósł się do niego we wpisie w mediach społecznościowych. „Kilka godzin temu padłem ofiarą brutalnego ataku. Zostałem pobity przez dwóch mężczyzn krzyczących »śmierć zdrajcom ojczyzny«” – pisał Adam Niedzielski. „Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany, leżąc na ziemi. Całe zajście trwało kilkanaście sekund, a potem sprawcy uciekli” – relacjonował.

„W szpitalu wykonano mi szczegółowe badania. Jestem cały poobijany i obolały, ale chcę uspokoić, że nie stwierdzono żadnych obrażeń wewnętrznych” – podkreślał polityk. Oceniał, że „całe to zdarzenie jest skutkiem tolerowania mowy nienawiści, ale również odebrania mu ochrony decyzją Marcina Kierwińskiego mimo licznych gróźb pojawiających w przestrzeni publicznej pod jego adresem”.

„Mam nadzieję, że ta sytuacja wywoła refleksje u wszystkich stron sceny politycznej, że jesteśmy już na równi pochyłej. Pasywność skaże nas tylko na dalszą eskalację” – podsumował Niedzielski.

MSWiA wypowiedziało się o ochronie Niedzielskiego

Po nagłośnieniu sprawy pobicia byłego ministra, głos zabrał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. W programie „Tłit” Wirtualnej Polski wyjaśniał, że Niedzielski otrzymał przedłużenie ochrony Służby Ochrony Państwa do grudnia 2023 roku, mimo że ministrem przestał być nieco wcześniej.

– Minister Niedzielski miał przyznaną ochronę uznaniową. Po zakończeniu sprawowania funkcji w sierpniu 2023 roku był objęty ochroną do końca grudnia 2023 roku – podkreślał polityk. Jak tłumaczył, w swoim oświadczeniu Niedzielski skarżył się na brak ochrony SOP, która udzielana jest najważniejszym osobom w pastwie.

– Ta ochrona kończy się w momencie zakończenia sprawowania funkcji, jednak ogólna decyzja wydana w zakresie funkcjonowania SOP mówi o tym, że trwa kilkadziesiąt dni po ustaniu sprawowania urzędu – podkreślał Mroczek. Podczas konferencji prasowej ministra spraw wewnętrznych i administracji, głos zabrał też Marcin Kierwiński. - Nie będzie przyzwolenia na bandyctwo na polskich ulicach – zapewniał.

