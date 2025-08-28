Tragedia w środku nocy na Dolnym Śląsku. Młody mężczyzna nie żyje

W czwartek 28 sierpnia 2025 roku około godziny 03:21 doszło do pożaru mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ul. Juliusza Słowackiego w Brzegu Dolnym (województwo dolnośląskie). Ogniem objęte było mieszkanie na pierwszym piętrze czterokondygnacyjnego budynku. Działania strażaków polegały między innymi na ewakuacji mieszkańców oraz gaszeniu ognia – poinformowała w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.

Na miejscu zdarzenia pracowało osiem zastępów straży pożarnej oraz 26 strażaków. Strażacy ewakuowali dwie osoby za pomocą podnośnika hydraulicznego, a około 70 osób opuściło budynek samodzielnie przed przybyciem straży. W ewakuacji pomogły patrole Policji, które pierwsze przybyły na miejsce zdarzenia. Niestety, w mieszkaniu objętym pożarem odnaleziono jedną ofiarę śmiertelną – 16-latka.

Brzeg Dolny. Tragiczny finał pożaru mieszkania w budynku wielorodzinnym

Strażacy apelują, aby zainstalować czujkę dymu w swoim domu. Jak wyjaśniają jest to niewielkie urządzenie, które może uratować życie. Reaguje na dym już w pierwszych sekundach pożaru, dając czas na bezpieczną ewakuację. We wpisie zamieszczonym dzień wcześniej tłumaczono, że większość pożarów wybucha w nocy, kiedy ludzie śpią i nie są w stanie zauważyć ognia, który rozprzestrzenia się błyskawicznie. Czasem wystarczą dwie, trzy minuty, aby pożar objął całe mieszkanie.

Dodatkowo to dym jest bardziej niebezpieczny, niż płomienie. Czad i toksyczne gazy są niewidoczne, a przez to śmiertelnie groźne. Koszt takiej czujki to około 50 złotych. Montaż jest prosty. Umieszcza się ją na ścianie lub suficie bez kabli. Czujka to wysoka skuteczność oraz brak potrzeby konserwacji poza wymianą baterii raz w roku. Do jej zakupu nie potrzeba specjalnego pozwolenia. Wystarczy jedynie odrobina chęci.

Czytaj też:

Ten poradnik trafi do każdego domu w Polsce. Kosiniak-Kamysz: Bardzo ważny dzieńCzytaj też:

Gigantyczny pożar koło Szczecina. Kłęby dymu nad miastem