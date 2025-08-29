Wywołał burzę słowami o Nawrockim. Mazurenko znów szokuje

Polski dziennikarz ukraińskiego pochodzenia wywołał prawdziwą burzę swoimi słowami, które padły na antenie Polsat News. Witalij Mazurenko porównał zachowanie Karola Nawrockiego do "pachana". Słowem tym określa się szefów kryminalistów w rosyjskich więzieniach. Na dziennikarza spadła fala krytyki, łącznie z petycjami o odebranie mu polskiego obywatelstwa.

Witalij Mazurenko przeprosił za swoją wypowiedź, jednak w rozmowie z Onetem przyznał, że nie czuje się winny. – Dla mnie, jako dla dziennikarza wartością bezwzględną jest wolność słowa i jakikolwiek atak na swobodę słowa jest niedopuszczalny. Nie czuję żadnej skruchy za to, co powiedziałem. Jestem człowiekiem dorosłym i ta fala hejtu w internecie to dosyć drobna rzecz dla człowieka, który wie, czym jest godność – powiedział. Dziennikarz dodał, że przeprosił tylko dlatego, że chciał ochronić swoich bliskich, którzy też stali się obiektami krytycznych komentarzy.

Według dziennikarza jego historia to próba włączenia samokontroli u dziennikarzy, aby poważnie zastanowili się nad krytyką Karola Nawrockiego, PiS lub brunatnego zagrożenia z zapachem czerwonej Moskwy, które obecnie zdobywa popularność w Polsce.

Pytany, czy jego zachowanie mogło zaszkodzić mniejszości ukraińskiej w Polsce, Witalij Mazurenko przyznał, że to jest to efekt uboczny. – Niestety z ukrainofobią w Polsce jest bardzo źle. Widzimy medialnie podsycanie ze strony skrajnie prawicowych grup, ale także i PiS-u najbardziej takich zwierzęcych instynktów, które istnieją w ludziach. Ukraińcy stają się taką łatwą ofiarą – stwierdził.

W dalszej części rozmowy Witalij Mazurenko podkreślił, że jego osobiste doświadczenie, jako człowieka, to doświadczenie trzyletniej dyktatury Janukowycza, która była w Ukrainie. – Jeżeli ludzie zobaczą całą moją wypowiedź, to zauważą, że porównałem zachowanie Karola Nawrockiego z zachowaniem Janukowycza. Tym określeniem "pachana" obdarzono Janukowicza. Moim zdaniem to określenie też do zachowania pana Nawrockiego pasowało. I tu była analogia nie w słowie, tylko chodziło, by dostrzec w Polsce doświadczenia, które przeszła już Ukraina – podsumował.