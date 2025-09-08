COVID-19 znów atakuje. Nowe warianty upodobniły się do znanych chorób

Mogliście już słyszeć od chorujących znajomych, krewnych, a może sami przechodziliście to w ostatnich dniach. COVID-19 wrócił i jest wyjątkowo nieprzyjemny w swoich najnowszych odmianach. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski wyjaśniał, co powinno zwrócić naszą uwagę.

COVID-19 znów w Polsce. Wariant Omikron i dwa podtypy

Według Grzesiowskiego obecnie w Polsce najpopularniejsze są dwa podtypy Omikronu – NP i LP. U młodszych pacjentów objawia się to silnym i bardzo bolesnym zapaleniem gardła, które przypomina anginę. Z kolei u starszych pacjentów znów trafiają się ciężkie przypadki, także zapalenie płuc.

Podkreśla się, że osoby po 60. roku życia i cierpiące na choroby przewlekłe powinny w pierwszej kolejności zaszczepić się na nowy wariant koronawirusa. Stworzono szczepionkę o zaktualizowanym składzie, pasującą do nowych podtypów. Do Polski akurat sprowadzany jest milion dawek szczepionki firmy Moderna, zakupiony w unijnym przetargu.

Szczepionki na COVID-19 wkrótce w Polsce

Między 8 a 10 września Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ma odebrać pakiet szczepionek, które później przekazane zostaną do punktów szczepień w aptekach i placówkach POZ. Jak zapewniał dr Grzesiowski, szczepienia będą bezpłatne. W naszym kraju pojawią się też inne szczepionki, które będzie można zakupić na własną rękę.

„W ostatnim tygodniu odnotowaliśmy prawie 5 tys. zgłoszeń COVID-19 od lekarzy rodzinnych, wcześniej było to 1200–1300” – zaznaczał Grzesiowski. Dodał, że o większej liczbie przypadków donoszą też inne kraje Europy. Zwrócił uwagę na nieco późniejszą niż w ubiegłym roku aktywację wirusa. W 2024 roku największa fala zachorowań zaczynała się jeszcze w lipcu.

Czytaj też:

Te choroby zakaźne zagrażają nam najbardziej. Niektóre liczby zaczynają niepokoićCzytaj też:

Kiedy zaczyna się sezon grypowy? Pierwszy od dłuższego czasu raport o zachorowaniach w Polsce