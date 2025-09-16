Archidiecezja warszawska alarmuje. Oszuści wzięli na celownik abp. Galbasa

W poniedziałek 15 września archidiecezja warszawska opublikowała komunikat, w którym ostrzegła przed oszustami. Jak poinformowano, podszywają się oni w mediach społecznościowych pod abp. Adriana Galbasa.

Archidiecezja warszawska ostrzega. Oszuści podszywają się pod abp. Galbasa

„W ostatnim czasie na Facebooku pojawiły się fałszywe konta podszywające się pod metropolitę warszawskiego abp. Adriana Galbasa. Niektóre z nich wykorzystują wizerunek abp. Galbasa, aby wyłudzić pieniądze i dane osobowe. Każda wiadomość, kierowana rzekomo ze strony abp. Galbasa, jest oszustwem” – czytamy w wydanym komunikacie.

W dalszej jego części zaapelowano, aby nie odpowiadać na podejrzane wiadomości, nie klikać w przesłane linki i nie przekazywać żadnych środków pieniężnych, a także zgłaszać fałszywe profile bezpośrednio do Facebooka. „Przypominamy, że jedyny oficjalny profil abp. Galbasa, zarządzany przez biuro prasowe Archidiecezji Warszawskiej, na Facebooku znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/biskupgalbas, na platformie X: https://x.com/AbpGalbas” – podano na zakończenie.

Abp Adrian Galbas – metropolita warszawski

Na stronie Konferencji Episkopatu Polski jest opublikowana sylwetka abp. Adriana Galbasa. Jak podano, święcenia prezbiteratu przyjął w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) w 1994 r., święcenia biskupie – w 2020 r. Został mianowany arcybiskupem koadiutorem w 2021 r., a metropolitą katowickim – w 2023 r.

Pod koniec 2024 r. Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła decyzję Ojca Świętego o mianowaniu go arcybiskupem metropolitą warszawskim, a ingres do archikatedry warszawskiej odbył w grudniu. Dewizą biskupią Adriana Galbasa są następujące słowa: „Pax Christi” (Pokój Chrystusa).

