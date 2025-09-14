Okrzyki i oklaski na Pl. Św. Piotra. Ten dzień papież zapamięta na długo

Stolica Apostolska i wierni z całego świata świętują dziś istotne wydarzenie w życiu 267. Ojca Świętego i dziewiątego suwerena Państwa Watykańskiego w historii.

Ludzie tłumnie zgromadzeni na Placu Świętego Piotra w Watykanie postanowili w wyjątkowy sposób uczcić tę ważną chwilę.

Brawa, oklaski i gwizdy. Przed Pałacem Apostolskim wybrzmiał dobrze wszystkim znany utwór

W niedzielę papież wygłosił tradycyjną modlitwę Anioł Pański, a następnie oznajmił zgromadzonym, że dzisiaj, czyli 14 września, obchodzi swoje 70. urodziny. Z tej okazji podziękował Bogu, rodzicom, a także wszystkim osobom, które wspomniały lub wspomną o nim w swoich modlitwach.

Wtedy rozległy się oklaski, gwizdy i brawa. Wierni odśpiewali mu też znaną, amerykańską piosenkę, autorstwa sióstr Patty Mildred Hill – „Happy Birthday to You” (czyli, w tłumaczeniu z języka angielskiego na polski – „Sto lat dla Ciebie”). Stacja Catholic Sat wskazuje, że był to wzruszający moment dla Ojca Świętego. Był też wyraźnie uśmiechnięty, ale informując o swoich urodzinach (na świat przyszedł w 1955 roku – w Chicago w stanie Illinois) zachował charakterystyczną dla siebie skromność.

Oto najistotniejsze momenty krótkiego pontyfikatu Leona XIV

Radio Watykańskie z okazji urodzin Biskupa Rzymu opublikowało listę najważniejszych momentów jego krótkiego pontyfikatu. Leon XIV apelował o pokój w Rosji i Ukrainie – o zakończenie ponad trzyletniej wojny w Europie Wschodniej. Optował również za zawieszeniem broni na Bliskim Wschodzie i w krajach afrykańskich.

Głowa Kościoła katolickiego przewodziła też czuwaniu modlitewnemu, które miało miejsce w Rzymskim Uniwersytecie Tor Vergata w te wakacje. Zachęcał młodych, by związali swoje życie z Jezusem i podążali jego drogą. Zwracał uwagę, że „życie zaczyna się od więzi” – mając na myśli potrzebę budowania trwałych i głębokich relacji, w tym przyjacielskich, które są fundamentalne.

W drugiej połowie sierpnia papież zjadł też obiad z ubogimi i ich opiekunami, związanymi z włoską diecezją Albano. Do spotkania doszło na terenie ogrodów Borgo laudato Si' w Castel Gandolfo. Tego dnia Leon XIV „przypomniał światu, że Eucharystia zawsze prowadzi” Kościół „ku najuboższym”.

twitter