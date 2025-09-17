Zmiany w emeryturach. Ci seniorzy dostaną dwa przelewy

We wrześniu po raz ostatni w tym roku emeryci oraz renciści mogą dostać dodatkowe świadczenia. Zgodnie z obowiązującymi w tym roku zasadami, czternasta emerytura wynosi dokładnie tyle, ile świadczenie na minimalnym poziomie, a więc 1878,91 zł brutto.

Warto jednak pamiętać, że taką czternastkę dostaną tylko ci, których kwota podstawowego świadczenia nie przekracza 2900 zł brutto. Jeśli ZUS przyznał wyższą rentę lub emeryturę, wówczas automatycznie kwota czternastki jest niższa.

Aktualnie na wypłatę czternastek czekają już tylko ci świadczeniobiorcy, których termin płatności upływa 20. i 25. dnia miesiąca. Od października do marca 2026 roku emeryci i renciści będą otrzymywać świadczenia bez dodatków. Zmiany nadejdą w marcu, kiedy to w życie wejdzie waloryzacja świadczeń.

Emerytura. Ci seniorzy dostaną dwa przelewy

Warto jednak zwrócić uwagę na przygotowany przez ZUS kalendarz wypłat rent i emerytur. Wynika z niego, że świadczenia wpływają na konto w sześciu różnych terminach, odpowiednio 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. W przypadku, gdy wyznaczony przez ZUS dzień to sobota, przelewy są realizowane szybciej.

W przypadku października niemal wszyscy emeryci i renciści otrzymają swoje świadczenia w terminie. Wyjątkiem są te osoby, którym wyznaczono datę 25. dnia miesiąca, ponieważ jest to sobota.

Z kolei osoby, którym świadczenie zasila konto 1. dnia miesiąca, mogą być mocno zaskoczone. W październiku otrzymają bowiem jeszcze jeden przelew. Powód? 1 listopada to dzień Wszystkich Świętych, który nie tylko jest świętem i dniem wolnym od pracy, ale dodatkowo wypada w tym roku w sobotę. Tym samym w myśl obowiązujących przepisów, seniorzy muszą otrzymać swoje emerytury lub renty najpóźniej w piątek 31 października.

